«Siempre es buena la comunicación entre jóvenes y mayores para aprender»

En España, alrededor del 50 % de la población percibe discriminación hacia las personas mayores de 55 años. Es lo que conocemos como edadismo. Ante esta realidad, el programa de Personas Mayores de la Fundación ”la Caixa” ha desarrollado iniciativas como el Glosario sobre edadismo y el “Taller sobre edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo”, con el objetivo de identificar estas situaciones y ofrecer herramientas para combatirlas. Y son ya más de 1.300 personas las que han participado en estos talleres.

Estas acciones promueven la participación activa de las personas mayores como agentes de cambio y fomentan el trabajo conjunto con jóvenes en entornos educativos y sociales. Ambos grupos comparten experiencias y reflexionan sobre cómo el lenguaje, los estereotipos y las dinámicas sociales influyen en la percepción de la edad.

¿Qué significa edadismo?

El edadismo es una forma de discriminación social por cuestión de edad que afecta en especial a las personas mayores. Este término está directamente relacionado con la forma que tenemos de entender la vejez y el envejecimiento. Pensar que todas las personas de edad avanzada tienen algún problema de salud sería un claro ejemplo, ya que influye en cómo nos relacionamos con ellas y cómo percibimos su estado y salud mental.

Frases para la esperanza:

—“Yo no puedo hacer eso porque tengo una edad” es una idea que se intenta romper en estos talleres. Los participantes destacan que el aprendizaje no tiene edad y que el empoderamiento permite seguir creciendo. “La vida no termina a los 60”, recuerdan muchos. También se repite la idea de que la curiosidad mantiene viva a la persona y que cambiar uno mismo es el primer paso para transformar la sociedad.

Una bandera común

La bandera contra el edadismo simboliza la unión entre generaciones y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. El amarillo representa la sabiduría acumulada a lo largo de la vida; el plata, la lucidez y la claridad de pensamiento que no desaparecen con la edad; y el verde, la esperanza de un futuro compartido entre jóvenes y mayores. El trébol añade el valor de la experiencia vivida y compartida, como elemento que conecta trayectorias distintas en un mismo espacio común.Creada de forma colectiva entre jóvenes y personas mayores, esta bandera se convierte en un símbolo de respeto mutuo

Cambiar la pregunta para cambiar la respuesta

Las preguntas que nos hacemos sobre la edad condicionan la forma en que entendemos el envejecimiento. Si preguntamos “¿qué no puede hacer una persona mayor?”, la respuesta limita. Pero si preguntamos “¿qué puede aportar una persona mayor?”, la visión cambia por completo. En los talleres intergeneracionales se trabaja precisamente este cambio de enfoque, demostrando que reformular las preguntas permite romper estereotipos y abrir nuevas formas de convivencia entre generaciones.

Javier, de 22 años, considera que en su entorno se trata con respeto a los mayores aunque entiende que puedan sertirse discriminados. «La juventud ahora igual no tiene la misma educación que hace años y a una persona mayor que está acostumbrada a dar y recibir respeto, igual sí que puede considerar que se le trata mal o no como se merece». En cuanto al trabajo, explica que «es normal que se prefiera a un jóven al que formar antes que a una persona mayor».

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«Hoy por hoy si los jóvenes están desorientados, imagínate nosotros los mayores», explica Ricardo, de 73 años, refiriéndose a las barreras que se encuentran las personas mayores sobre todo a la hora de realizar trámites online. Ante esta situación, considera que no se da ningún tipo de facilidad y que «se han perdido los valores humanos». «Siempre es buena la comunicación entre jóvenes y mayores para aprender los unos de los otros».