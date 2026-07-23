El CEIP Alcoraz verá reverdecido su patio

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca se han comprometido a naturalizar el patio del CEIP Alcoraz. incluyendo el espacio en el programa Patios X El Clima con el objetivo de hacer del lugar de recreo un espacio más verde, inclusivo y resiliente frente a la crisis climática.

La transformación del CEIP Alcoraz es el resultado de un proceso participativo que ha involucrado a toda la comunidad educativa para identificar las necesidades del centro. La actuación cuenta con un presupuesto de 165.437,34 euros, que serán financiados íntegramente por el Ayuntamiento de Huesca.

Las obras contemplan como mejoras la reducción del calor, la demolición de pavimento duro e impermeable para favorecer la permeabilidad del suelo y bajar la temperatura ambiental.

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En cuanto a la infraestructura verde, se procederá a la plantación de nuevo arbolado y especies vegetales, además de la instalación de pérgolas naturales y enredaderas para generar sombras. Ysobre la gestión del agua, se implementarán sistemas de drenaje urbano sostenible para optimizar el aprovechamiento del agua de riego y lluvia. Por último, se atenderá también al uso pedagógico mediante la creación de elementos singulares para el juego y la actividad docente al aire libre.