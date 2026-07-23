SE SUMA AL PROGRAMA ‘PATIOS POR EL CLIMA’
El CEIP Alcoraz verá reverdecido su patio
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca se han comprometido a naturalizar el patio del CEIP Alcoraz. incluyendo el espacio en el programa Patios X El Clima con el objetivo de hacer del lugar de recreo un espacio más verde, inclusivo y resiliente frente a la crisis climática.
La transformación del CEIP Alcoraz es el resultado de un proceso participativo que ha involucrado a toda la comunidad educativa para identificar las necesidades del centro. La actuación cuenta con un presupuesto de 165.437,34 euros, que serán financiados íntegramente por el Ayuntamiento de Huesca.
Las obras contemplan como mejoras la reducción del calor, la demolición de pavimento duro e impermeable para favorecer la permeabilidad del suelo y bajar la temperatura ambiental.
En cuanto a la infraestructura verde, se procederá a la plantación de nuevo arbolado y especies vegetales, además de la instalación de pérgolas naturales y enredaderas para generar sombras. Ysobre la gestión del agua, se implementarán sistemas de drenaje urbano sostenible para optimizar el aprovechamiento del agua de riego y lluvia. Por último, se atenderá también al uso pedagógico mediante la creación de elementos singulares para el juego y la actividad docente al aire libre.
- De bar de tardeo en el Actur a discoteca: ya hay fecha para la reapertura de un famoso local en Zaragoza
- Última hora del incendio de Ejulve (Teruel), en directo: desalojado el pueblo de Molinos y varias masías
- Última hora | Habrá toros y vaquillas en Zaragoza: el TSJA concede las cautelares solicitadas por la DPZ
- Casi pleno en las oposiciones a maestro en Aragón: adjudicadas 306 plazas de las 308 convocadas
- Entrevista con Pedro Llompart sobre el Casademont femenino: 'Cuando lo haces muy bien vienen peces más grandes a comer
- El doble análisis experto de Diego González, nuevo jugador del Real Zaragoza: 'Va sobrado para Primera RFEF
- Lalo Arantegui afirma que no hay acuerdo todavía para renovar a Francho y espera la salida de Bazdar la semana que viene
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación