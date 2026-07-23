La Copa Diputación de la DPH busca campeón

Gurrea-Lanaja, San Lorenzo del Flumen-Internacional Huesca, Peñas Oscenses -CD Robres, y AD Sabiñánigo- AD Almudévar, en la zona este, y CD Altorricón-CF Ontiñena, Peña Ferranca- CD Binéfar, Atlético Binéfar Fútbol Base-CDJ Tamarite y UD Fraga-Atlético Monzón conforman el cuadro de cruces en la primera ronda de la Copa Diputación 2026, que busca nuevo campeón entre dieciséis clubes altoaragoneses de Tercera Federación, Regional Preferente y Primera Regional después de que la SD Huesca B se llevase el título en sus dos primeras ediciones.

Impulsada por la Diputación Provincial de Huesca, esta competición refuerza el protagonismo del fútbol provincial durante este periodo estival. Una iniciativa que genera actividad en los municipios y ofrece a clubes, jugadores y aficiones la oportunidad de compartir un torneo que combina rivalidad deportiva y convivencia.

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Los dieciseisavos se disputarán el miércoles 12 de agosto y los cuartos serán una semana después, el 19 de agosto mientras que las semifinales se jugarán el último miércoles del mes. El inicio de los partidos será entre las 19.00 y las 20.30 horas. Y la gran final se disputará en el estadio El Alcoraz ya en septiembre.