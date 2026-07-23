Cultura a los pies de los Mallos de Riglos

Eclipse, el teatro visual de Oswaldo Felipe; la propuesta de viaje de la vida ala muerte de Javier Aranda; la tragedia Bodas de Sangre de Federico García Lorca reinterpretada por la compañía cántabra Ábrego; la imaginación, humor y sensibilidad de Tengo gente en el cuerpo, obra de de Ultramarinos de Lucas, Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud; y antes los cuentos y relatos de Javier Ortiz en Historias de estos lares y otros tiempos y la intensa jornada porotagonizada por el cinesta Javier Fesser (presentación de Más suerte que Zelenski, proyección de Kellys y de Camino convencieron al público asistente al Manhattan Fest 2026 de Murillo de Gállego.