BENEFICIARÁ A 200 MUNICIPIOS
La DPH invertirá en la cultura en las zonas rurales
La Crónica de la Hoya de Huesca
La DPH hapuesto en marcha el Plan Provincial de Concertación Municipal para el fomento de actividades culturales, deportivas y bibliotecas en 2026 por el que 200 municipios altoaragoneses van a poder organizar eventos, talleres y espectáculos que acercan la cultura al medio rural.
El programa conlleva, además, la inversión de 106.000 euros para actividades en bibliotecas y de promoción de la lectura y 24.000 para citas deportivas. Así, los ayuntamientos de la provincia van a poder realizar un total de 272 actuaciones con cargo al Plan de Concertación Municipal para el fomento de actividades culturales, deportivas y bibliotecas de la DPH. Las peticiones trasladadas por los municipios reflejan una programación diversa y de proximidad, pensada para reforzar la vida cultural en el medio rural durante todo el año.
Como apunta el diputado de Cultura y Deporte de la DPH, Carlos Sampériz, «para la Diputación Provincial de Huesca la cultura es una referencia, un motor y un ascensor social. Por eso, año tras año, se invierte, se propone, se protege y se sigue trabajando para fomentar de forma ineludible la cultura en toda la provincia de Huesca».
La línea destinada a cultura concentra la mayor parte de la inversión y reúne propuestas muy variadas: actuaciones musicales, festivales de jota y folclore aragonés, teatro, circo, magia, cine de verano, exposiciones, murales, talleres de artesanía, cerámica, pintura, fotografía, patrimonio o robótica. Entre las solicitudes figuran programas como Jaca Comedia, Ciudad Viva: Arte, Tecnología y Música en Binéfar, Micro-Montaña en Benasque, el Cineclub y Menudo Teatro de Sabiñánigo, además de numerosas actividades adaptadas al calendario y a la identidad de cada pueblo.
En cuanto a las bibliotecas, las peticiones se centran en la promoción de la lectura y en la dinamización de estos espacios públicos.
El territorio sobre dos ruedas
Las actividades deportivas completan el plan de la Diputación Provincial con carreras por montaña, BTT, jornadas multideporte, campus deportivos, ajedrez, aula en bici y rutas vinculadas al territorio.
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