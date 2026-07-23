La DPH invertirá en la cultura en las zonas rurales

La DPH hapuesto en marcha el Plan Provincial de Concertación Municipal para el fomento de actividades culturales, deportivas y bibliotecas en 2026 por el que 200 municipios altoaragoneses van a poder organizar eventos, talleres y espectáculos que acercan la cultura al medio rural.

El programa conlleva, además, la inversión de 106.000 euros para actividades en bibliotecas y de promoción de la lectura y 24.000 para citas deportivas. Así, los ayuntamientos de la provincia van a poder realizar un total de 272 actuaciones con cargo al Plan de Concertación Municipal para el fomento de actividades culturales, deportivas y bibliotecas de la DPH. Las peticiones trasladadas por los municipios reflejan una programación diversa y de proximidad, pensada para reforzar la vida cultural en el medio rural durante todo el año.

Como apunta el diputado de Cultura y Deporte de la DPH, Carlos Sampériz, «para la Diputación Provincial de Huesca la cultura es una referencia, un motor y un ascensor social. Por eso, año tras año, se invierte, se propone, se protege y se sigue trabajando para fomentar de forma ineludible la cultura en toda la provincia de Huesca».

La línea destinada a cultura concentra la mayor parte de la inversión y reúne propuestas muy variadas: actuaciones musicales, festivales de jota y folclore aragonés, teatro, circo, magia, cine de verano, exposiciones, murales, talleres de artesanía, cerámica, pintura, fotografía, patrimonio o robótica. Entre las solicitudes figuran programas como Jaca Comedia, Ciudad Viva: Arte, Tecnología y Música en Binéfar, Micro-Montaña en Benasque, el Cineclub y Menudo Teatro de Sabiñánigo, además de numerosas actividades adaptadas al calendario y a la identidad de cada pueblo.

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En cuanto a las bibliotecas, las peticiones se centran en la promoción de la lectura y en la dinamización de estos espacios públicos.