Estudiantes y empresas imaginan el futuro

Cerca de un centenar de jóvenes, entre estudiantes y titulados universitarios, y una treintena de entidades y empresas del Alto Aragón mantuvieron un encuentro en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner para analizar las oportunidades laborales existentes en las comarcas altoaragonesas y, al mismo tiempo, abrir una reflexión colectiva sobre los horizontes que se abren para estos territorios.

Imaginando futuros sirvió para que las empresas participantes dieran a conocer su actividad, explicar los perfiles profesionales que demandan y mantener entrevistas rápidas con los jóvenes asistentes.

Por su parte, los universitarios tuvieron ocasión de descubrir sectores y empresas con potencial de crecimiento en el territorio en ámbitos como la industria, el turismo, la salud, la construcción, la informática y las nuevas tecnologías, el transporte, la economía social, la banca, los servicios o la investigación son algunos de los ámbitos que están representados entre las 30 entidades participantes.

También conocieron las competencias más valoradas por esas entidades, resolver dudas sobre procesos de selección o sobre el trabajo y las condiciones laborales y entregar su currículum en mano a las compañías que resulten de su interés.

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La jornada también reservó tiempo para una dinámica dirigida por el Grupo de Investigación Crecimiento, Demanda y Recursos Naturales de la Universidad de Zaragoza y por el Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2, centro de investigación mixto de Unizar y CITA), en la que empresas, jóvenes e instituciones pudieron compartir visiones sobre los retos y oportunidades que marcarán el futuro de la provincia.