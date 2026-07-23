Extrarradios busca en lo trascendente

Las localidades oscenses de Ayerbe y Almudévar volverán a convertirse este otoño en el epicentro de la creación contemporánea con la tercera edición de Extrarradios, que se celebrará del 23 al 25 de octubre en Almudévar y del 30 de octubre al 1 de noviembre en Ayerbe.

El festival, heredero del espíritu de Periferias tras su desaparición en 2023, girará este año en torno al eje temático ‘Lo Sagrado/Lo Oculto’, una propuesta que invita a reflexionar sobre la espiritualidad contemporánea y su cara más inquietante. El cartel y la temática de esta edición volverá a reunir distintas disciplinas artísticas para abordar cuestiones de actualidad desde una perspectiva cultural.

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Los organizadores sostienen que en un contexto de incertidumbre, resurge un interés por la espiritualidad y la búsqueda de lo trascendente.