DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE EN AYERBE Y ALMUDÉVAR
Extrarradios busca en lo trascendente
La Crónica de la Hoya de Huesca
Las localidades oscenses de Ayerbe y Almudévar volverán a convertirse este otoño en el epicentro de la creación contemporánea con la tercera edición de Extrarradios, que se celebrará del 23 al 25 de octubre en Almudévar y del 30 de octubre al 1 de noviembre en Ayerbe.
El festival, heredero del espíritu de Periferias tras su desaparición en 2023, girará este año en torno al eje temático ‘Lo Sagrado/Lo Oculto’, una propuesta que invita a reflexionar sobre la espiritualidad contemporánea y su cara más inquietante. El cartel y la temática de esta edición volverá a reunir distintas disciplinas artísticas para abordar cuestiones de actualidad desde una perspectiva cultural.
Los organizadores sostienen que en un contexto de incertidumbre, resurge un interés por la espiritualidad y la búsqueda de lo trascendente.
- De bar de tardeo en el Actur a discoteca: ya hay fecha para la reapertura de un famoso local en Zaragoza
- Última hora del incendio de Ejulve (Teruel), en directo: desalojado el pueblo de Molinos y varias masías
- Última hora | Habrá toros y vaquillas en Zaragoza: el TSJA concede las cautelares solicitadas por la DPZ
- Casi pleno en las oposiciones a maestro en Aragón: adjudicadas 306 plazas de las 308 convocadas
- Entrevista con Pedro Llompart sobre el Casademont femenino: 'Cuando lo haces muy bien vienen peces más grandes a comer
- El doble análisis experto de Diego González, nuevo jugador del Real Zaragoza: 'Va sobrado para Primera RFEF
- Lalo Arantegui afirma que no hay acuerdo todavía para renovar a Francho y espera la salida de Bazdar la semana que viene
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación