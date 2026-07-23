La Galera, presente en el cartel oficial de las Fiestas

Jorge Labarta Guillén es el autor del cartel oficial de las fiestas patronales de Almudévar 2026, que del 7 al 12 de septiembre honrarán a la Virgen de la Corona.

El cartel recrea la vista desde el interior de la Galera, el carro tradicional de tracción animal, símbolo de la fiestas, que recorre sus calles en la madrugada del 8 de septiembre en la Ronda de la Galera o de los Quintos. Además aparecen saputos de diferentes edades, símbolo de la unión en comunidad.