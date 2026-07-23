EN EL MUSEO DE HUESCA
La huella gráfica que dejan los cambios sociales
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Museo de Huesca mostrará hasta el próximo 18 de octubre Transformaciones. Arte y cultura de finales del siglo XX a través de la Colección Escolano Olivares, una exposición que propone un recorrido por la evolución de la obra gráfica como reflejo de las realidades y los cambios acontecidos en la sociedad contemporánea, desde la transformación del papel de la mujer o el compromiso político durante los últimos años del franquismo y la Transición.
Está organizada y producida por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, a través del IAACC Pablo Serrano, y comisariada por Alejandro J. Ratia.
La exposición reúne un total de 52 obras, entre las que se encuentran serigrafías, xilografías, litografías o aguafuertes, así como el proyecto audiovisual Contranatura de Luis Muro. Pablo Picasso, Christo, Antonio Saura, Maruja Mallo, Cristina Iglesias, Charo Pradas, Juan Uslé, Luis Gordillo, Ricardo Calero, Enrique Larroy o Joan Brossa son algunos de los autores representados dentro de la muestra expositiva.
El comisario Alejandro J. Ratia explica que Transformaciones propone un recorrido que muestra cómo «el arte termina siendo un sismógrafo de los cambios sociales y de los cambios internos en la propia naturaleza del arte». La obra gráfica, compuesta de grabados, litografías, serigrafías y ediciones múltiples, alcanzó entre los años 50 y 80 «una importancia muy destacada».
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