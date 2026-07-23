La huella gráfica que dejan los cambios sociales

El Museo de Huesca mostrará hasta el próximo 18 de octubre Transformaciones. Arte y cultura de finales del siglo XX a través de la Colección Escolano Olivares, una exposición que propone un recorrido por la evolución de la obra gráfica como reflejo de las realidades y los cambios acontecidos en la sociedad contemporánea, desde la transformación del papel de la mujer o el compromiso político durante los últimos años del franquismo y la Transición.

Está organizada y producida por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, a través del IAACC Pablo Serrano, y comisariada por Alejandro J. Ratia.

La exposición reúne un total de 52 obras, entre las que se encuentran serigrafías, xilografías, litografías o aguafuertes, así como el proyecto audiovisual Contranatura de Luis Muro. Pablo Picasso, Christo, Antonio Saura, Maruja Mallo, Cristina Iglesias, Charo Pradas, Juan Uslé, Luis Gordillo, Ricardo Calero, Enrique Larroy o Joan Brossa son algunos de los autores representados dentro de la muestra expositiva.

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El comisario Alejandro J. Ratia explica que Transformaciones propone un recorrido que muestra cómo «el arte termina siendo un sismógrafo de los cambios sociales y de los cambios internos en la propia naturaleza del arte». La obra gráfica, compuesta de grabados, litografías, serigrafías y ediciones múltiples, alcanzó entre los años 50 y 80 «una importancia muy destacada».