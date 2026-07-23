La Justicia de Aragón dice que urge el Ayerbe-Ardisa

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Ejecutivo autonómico, para que valore ejecutar a la mayor brevedad el proyecto constructivo de la A-125, especialmente en el tramo de diez kilómetros entre Ayerbe (Huesca) y Ardisa (Zaragoza).

La sugerencia llega tras las quejas recogidas en un mismo expediente que manifiestan el mal estado de la A-125 y la alta afluencia que soporta, tanto de turismos como de vehículos pesados y agrícolas.

En cuanto a defectos en la vía, se nombran grietas, baches, socavones y una calzada deformada, sin arcenes y con un ancho de 5 metros, algo que pone en peligro a los viajeros, trabajadores, e incluso escolares que la recorren. Los perjudicados apuntan a los repetidos accidentes de tráfico que se producen, el último, el pasado 26 de mayo de este año.

la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, mantiene que las necesidades puestas de manifiesto exceden las labores puntuales de conservación y que deben priorizarse las actuaciones necesarias para mejorar la seguridad viaria. Así, la institución asegura ser consciente de las limitaciones presupuestarias, pero sostiene que no puede obviarse la responsabilidad de la administración autonómica respecto del mantenimiento y reparación de su red de carreteras en condiciones óptimas de seguridad y recuerda que ello resulta básico para garantizar la calidad de vida y una medida de progreso y de lucha contra la despoblación.

Noticias relacionadas

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras explica que la detección de unas supuestas fosas con restos humanos del período de la Guerra Civil que, finalmente no fueron tales, paralizó cualquier actuación en 2023. Ahora, con el proyecto ya redactado, el departamento que dirigeel consejero Octavio López asegura que procederá a ejecutar a la mayor brevedad posible la construcción del tramo entre Ayerbe y Ardisa, incluido en el nuevo Plan de Actuaciones Preferentes y que se acometerá con el presupuesto de 2027.