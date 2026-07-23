El legado de Borau se hace museo

Biscarrués inauguró el Museo del Tiempo, un nuevo espacio cultural que transforma el antiguo Torreón de la Luz en un recorrido por la historia de la relojería monumental y del oficio de campanero, a través de la colección reunida durante toda una vida por el maestro relojero Tomás Borau.

La apertura del museo congregó a vecinos, familiares y visitantes en un acto cargado de emoción que supone también un homenaje en vida a Borau, quien durante décadas ha recuperado y restaurado relojes y campanas de numerosos municipios aragoneses, evitando que muchos de estos mecanismos acabaran convertidos en chatarra.

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El museo reúne varios relojes monumentales procedentes de iglesias y edificios públicos, además de mecanismos históricos de diferentes épocas que permanecen en funcionamiento gracias al trabajo artesanal desarrollado por Borau. Entre las piezas más destacadas figura el antiguo reloj de la iglesia de Biscarrués, fechado en 1862, considerado el más antiguo de toda la colección.