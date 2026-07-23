La Merced comienza a llenarse de vecinos

Los inquilinos de las 27 vivendas públicas de alquiler asequible construidas en el solar del antiguo cuartel de La Merced de Huesca ya disponen de sus llaves tras asistir al acto de entrega en el que participaron el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López; la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; el subdelegado del Gobierno en Aragón, José Carlos Campo., y la directora gerente de Suelo y Vivienda de Aragón, Inmaculada Aured. Se trata de la primera fase de un proyecto más amplio que contempla un total de 88 viviendas públicas.

El titular de Vivienda del Gobierno de Aragón recordó que la promoción no ha estado exenta de dificultades, ya que a su llegada a la consejería se la encontró bloqueada por diferencias con la constructora y la presión de los plazos de los fondos europeos, unos obstáculos que finalmente se solventaron a tiempo para que ya sean una realidad.

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El consejero hizo hincapié en que la vivienda es una «prioridad absoluta» para el Ejecutivo autonómico. Tanto la capital como la provincia de Huesca van a ser escenarios clave de esta «revolución residencial». López avanzó que ya están en marcha otras 15 viviendas del Gobierno de Aragón en la zona de Los Olivos, y que «muy pronto» se anunciarán novedades sobre la promoción de Harineras y otros puntos de la capital oscense.