VIVIENDAS PÚBLICAS DE ALQUILER ASEQUIBLE
La Merced comienza a llenarse de vecinos
La Crónica de la Hoya de Huesca
Los inquilinos de las 27 vivendas públicas de alquiler asequible construidas en el solar del antiguo cuartel de La Merced de Huesca ya disponen de sus llaves tras asistir al acto de entrega en el que participaron el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López; la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; el subdelegado del Gobierno en Aragón, José Carlos Campo., y la directora gerente de Suelo y Vivienda de Aragón, Inmaculada Aured. Se trata de la primera fase de un proyecto más amplio que contempla un total de 88 viviendas públicas.
El titular de Vivienda del Gobierno de Aragón recordó que la promoción no ha estado exenta de dificultades, ya que a su llegada a la consejería se la encontró bloqueada por diferencias con la constructora y la presión de los plazos de los fondos europeos, unos obstáculos que finalmente se solventaron a tiempo para que ya sean una realidad.
El consejero hizo hincapié en que la vivienda es una «prioridad absoluta» para el Ejecutivo autonómico. Tanto la capital como la provincia de Huesca van a ser escenarios clave de esta «revolución residencial». López avanzó que ya están en marcha otras 15 viviendas del Gobierno de Aragón en la zona de Los Olivos, y que «muy pronto» se anunciarán novedades sobre la promoción de Harineras y otros puntos de la capital oscense.
- De bar de tardeo en el Actur a discoteca: ya hay fecha para la reapertura de un famoso local en Zaragoza
- Última hora del incendio de Ejulve (Teruel), en directo: desalojado el pueblo de Molinos y varias masías
- Última hora | Habrá toros y vaquillas en Zaragoza: el TSJA concede las cautelares solicitadas por la DPZ
- Casi pleno en las oposiciones a maestro en Aragón: adjudicadas 306 plazas de las 308 convocadas
- Entrevista con Pedro Llompart sobre el Casademont femenino: 'Cuando lo haces muy bien vienen peces más grandes a comer
- El doble análisis experto de Diego González, nuevo jugador del Real Zaragoza: 'Va sobrado para Primera RFEF
- Lalo Arantegui afirma que no hay acuerdo todavía para renovar a Francho y espera la salida de Bazdar la semana que viene
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación