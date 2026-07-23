Murales que plasman el legado colectivo de Ayerbe

Cerca de un centenar de personas asistieron en Ayerbe al acto de presentación del proyecto Sonidos de colores. Muros con voz, iniciativa que ha unido a ancianos y niños de la localidad, con sus recuerdos e ilusiones para plasmar mediante el arte la memoria colectiva de la localidad.

Acto de presentación de la iniciativa. / COMARCA HOYA DE HUESCA

Impulsado por el Área de Cultura de la Comarca Hoya de Huesca y la Residencia Tercera Edad Nuestra Señora de Casbas de Ayerbe, con la colaboración de la Escuela de Arte de Huesca, el CPI Ramón y Cajal y el Ayuntamiento de Ayerbe, y bajo la coordinación de la dinamizadora de artes plásticas en la institución comarcal Clara Ocaña, la intervención ha llenado de color y recuerdos siete paños de mural del patio exterior de la residencia de personas mayores.

Es el fruto de un encuentro intergeneracional de 14 personas mayores usuarias del centro residencial y los niños y niñas participantes en los grupos de artes plásticas que la Comarca Hoya de Huesca imparte en Ayerbe.

De estas charlas, un equipo de alumnos y profesores de la Escuela de Arte de Huesca registraron las narraciones que luego serían editadas para vincularlas, mediante un sistema de enlace con QR, a cada uno de los murales del proyecto.

De ese intercambio surgieron dibujos que los niños y algunos mayores realizaron sobre las historias que hablaban de oficios, aficiones, acontecimientos biográficos y tradiciones de los protagonistas. Sobre la base de estas imágenes se diseñaron los murales, que «relataban la historia de Ayerbe, respetando los dibujos realizados y dotándolos de una paleta de colores acorde a la historia que contaban», explicó la coordinadora Clara Ocaña.

Noticias relacionadas

En cada uno de los siete murales incluidos en esta iniciativa social y cultural se recoge la memoria de dos residentes, desde una escena de caza, a la vida del tren, la peluquería, el trabajo de telefonista o simpáticas aventuras de un cerdo en una bodega.