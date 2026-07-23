Noche iniciática en Gurrea de Gállego

Vecinas de Gurrea de Gállego se reunieron en la noche de San Juan para vivir una velada a orillas del río Sotón que estuvo cargada de simbolismo, emoción y convivencia con la puesta en práctica de una serie de rituales vinculados a esta festividad ancestral, cargada de significado y

estrechamente ligada a la naturaleza, la renovación y los buenos deseos.

Noticias relacionadas

La noche comenzó con el bautizo de pétalos, ritual de bienvenida; y siguió con la quema de deseos en un puchero aromatizado con hierbabuena y romero. Las llamas se llevaron anhelos, preocupaciones y propósitos de las participantes. Luego llegaron los saltos sobre la minihoguera, tres vueltas y tres saltos antes del lavado de cara y manos en el río y el depósito de cenizas en la corriente, acto de purificación y esperanza.