POR SAN JUAN
Noche iniciática en Gurrea de Gállego
La Crónica de la Hoya de Huesca
Vecinas de Gurrea de Gállego se reunieron en la noche de San Juan para vivir una velada a orillas del río Sotón que estuvo cargada de simbolismo, emoción y convivencia con la puesta en práctica de una serie de rituales vinculados a esta festividad ancestral, cargada de significado y
estrechamente ligada a la naturaleza, la renovación y los buenos deseos.
La noche comenzó con el bautizo de pétalos, ritual de bienvenida; y siguió con la quema de deseos en un puchero aromatizado con hierbabuena y romero. Las llamas se llevaron anhelos, preocupaciones y propósitos de las participantes. Luego llegaron los saltos sobre la minihoguera, tres vueltas y tres saltos antes del lavado de cara y manos en el río y el depósito de cenizas en la corriente, acto de purificación y esperanza.
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