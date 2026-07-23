Notas del ayer en escenarios únicos para un público selecto

Del 3 al 25 de julio, el Festival EnClaves propone en su decimocuarta edición un viaje por las orillas más alejadas de los repertorios convencionales para rescatar el legado de mujeres compositoras que en su momento fueron silenciadas y plantear así diálogos insólitos en los que la polifonía medieval se fusiona con la herencia clásica hindú y las raíces sefardíes.

Cor Cererols en la iglesia de San Nicolás de Bari. | FESTIVAL ANABARCA

Lo ha demostrado ya el Festival AnAbArcA, lujoso pórtico de entrada del EnClaves en Casbas de Huesca, con el Barroco francés de Los Músicos de Su Alteza en la iglesia San Nicolás de Bari; con los bailes de máscaras de los siglos XVI y XVII representados por la Compañía Armonía Danza en la plaza San Bernardo y con las voces del Cor Cererols interpretando obras de Victoria, Cabezón, Mendelssohn, Grieg, Poulenc, Vallès o Vivancos, de vuelta a l templo dedicado al obispo del siglo III.

Concierto de Zaruk en General López Alsina. | FESTIVAL ENCLAVES

Mariví Blasco (soprano) y Fran López (tiorbista) reunieron a un público privilegiado en el Santuario de San Úrbez en Nocito (Nueno) para deleitarle con obras del primer barroco italiano del siglo XVI, con La Cecchina y las princesas Médici.

El Festival EnClaves vuelve a tener una gran acogida. | FESTIVAL ENCLAVES

Por su parte, la plaza General López Alsina de Huesca acogió el concierto de Zaruk, la formación integrada por la violonchelista Iris Azquinezer y el guitarrista Rainer Seiferth.

Escar y la memoria

La artista Ana Escar y su mirada observadora con la que plasma lo cotidiano mediante texturas y palabras protagoniza en esta edición el Mirada EnClaves, propuesta para revisar el diálogo entre música y patrimonio.

Así, los artistas que forman parte del cartel del festival recibirán como obsequio algunas de las obras creadas por Escar: Viajes sin mapas, Apretándome el corazón, Una vez en una canción, Carreteras secundarias, Al compás del cuerpo y La importancia del sentir.

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Precisamente una des sus obras será sorteada entre aquellos asistentes a los conciertos que participen en Memoria EnClaves, iniciativa pensada para involucrar al público en la selección de los artistas de la próxima edición. Para ello, en cada cita hay una mesa de votación con toda la programación de estos 14 años para que los asistentes puedan escoger qué actuación querrían volver a ver y en qué espacio les gustaría volver a escucharla.