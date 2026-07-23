Nuevos convenios para tres años

Los nuevos convenios colectivos del sector de Industrias Vinícolas, Alcoholeras, Licoreras, Sidreras y Cerveceras y la Industria de la Panadería incluyen hasta 2027 incrementos salariales escalonados y cláusulas de garantía salarial, actualizan los permisos y las condiciones de jubilación anticipada a la nueva normativa, así como la redacción del Protocolo de AcosoLaboral, Sexual y por razón de sexo. La rúbrica cuenta el acuerdo de UGT, CCOO y las agrupaciones empresariales correspondientes, la Asociación de Empresas Vinícolas y la Asociación de Fabricantes y Expendedores de Pan de la provincia, a través de CEOE-Cepyme Huesca.