SECTORES PANADERO Y VINÍCOLA EN HUESCA
Nuevos convenios para tres años
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La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
Los nuevos convenios colectivos del sector de Industrias Vinícolas, Alcoholeras, Licoreras, Sidreras y Cerveceras y la Industria de la Panadería incluyen hasta 2027 incrementos salariales escalonados y cláusulas de garantía salarial, actualizan los permisos y las condiciones de jubilación anticipada a la nueva normativa, así como la redacción del Protocolo de AcosoLaboral, Sexual y por razón de sexo. La rúbrica cuenta el acuerdo de UGT, CCOO y las agrupaciones empresariales correspondientes, la Asociación de Empresas Vinícolas y la Asociación de Fabricantes y Expendedores de Pan de la provincia, a través de CEOE-Cepyme Huesca.
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