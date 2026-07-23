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ALMUDÉVAR

O’Lugar, mejor tapa con alimentos de Aragón

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La Crónica de la Hoya de Huesca

El restaurante O’Lugar, de Almudévar, se llevó el premio a la Mejor Tapa con Alimentos de Aragón en el Concurso provincial de tapas con la propuesta Croqueta parece, ensalada César es. El galardón fue recogido por el cocinero Joni Almuzara.

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