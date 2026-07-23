Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda ZaragozaZaragozaParque de atraccionesReal ZaragozaACSCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

TIENEN UNA DURACIÓN DE 3 MESES

Obras para adecuar el paso superior de la N-240 en Velillas

Mapa con la localización de la actuación.

Mapa con la localización de la actuación. / MINISTERIO DE TRANSPORTES

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de la Hoya de Huesca

Velillas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acomete desde inicios del mes de julio los trabajos de rehabilitación y mejora del paso superior ubicado en el kilómetro 190,9 de la N-240, en Velillas.

Paso superior en el municipio de Velillas.

Paso superior en el municipio de Velillas. / MINISTERIO DE TRANSPORTES

Estas obras cuentan con un presupuesto de 250.923 euros (IVA incluido), se estima que se prolonguen por espacio de tres meses y consisten en la retirada de una de las cuatro vigas de hormigón pretensado del tablero, que presenta daños derivados del impacto de un vehículo. Para ello, se retirará la viga dañada y se colocará una nueva, reconstruyendo la losa e instalando un pretil adaptado a la normativa vigente. Además, se protegerán y pintarán las vigas del borde del puente para señalizar el gálibo máximo permitido y evitar futuros impactos.

Noticias relacionadas

Las obras incluyen también un conjunto de actuaciones complementarias para mejorar la durabilidad de la estructura, como la impermeabilización, la renovación del sistema de drenaje, la instalación de juntas de dilatación, y la aplicación de pintura anticarbonatación sobre la superficie de hormigón.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De bar de tardeo en el Actur a discoteca: ya hay fecha para la reapertura de un famoso local en Zaragoza
  2. Última hora del incendio de Ejulve (Teruel), en directo: desalojado el pueblo de Molinos y varias masías
  3. Última hora | Habrá toros y vaquillas en Zaragoza: el TSJA concede las cautelares solicitadas por la DPZ
  4. Casi pleno en las oposiciones a maestro en Aragón: adjudicadas 306 plazas de las 308 convocadas
  5. Entrevista con Pedro Llompart sobre el Casademont femenino: 'Cuando lo haces muy bien vienen peces más grandes a comer
  6. El doble análisis experto de Diego González, nuevo jugador del Real Zaragoza: 'Va sobrado para Primera RFEF
  7. Lalo Arantegui afirma que no hay acuerdo todavía para renovar a Francho y espera la salida de Bazdar la semana que viene
  8. Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación

Muere un joven motorista tras salirse de la vía en El Frasno (Zaragoza)

Muere un joven motorista tras salirse de la vía en El Frasno (Zaragoza)

Verdugos invisibles

Verdugos invisibles

Kase.O y Borja Iglesias emocionan en las redes: "Nos recuerda que no hay que quedarse callado ante las injusticias y es un gran ejemplo para los niños"

Kase.O y Borja Iglesias emocionan en las redes: "Nos recuerda que no hay que quedarse callado ante las injusticias y es un gran ejemplo para los niños"

Viajar con perros grandes en Renfe ya es posible: requisitos, precio y cómo funciona el nuevo servicio para canes de hasta 40 kilos

Viajar con perros grandes en Renfe ya es posible: requisitos, precio y cómo funciona el nuevo servicio para canes de hasta 40 kilos

El exjugador del Real Zaragoza Ayala pide perdón a Dani Olmo tras lo sucedido en la final del Mundial: "Estoy arrepentido"

El exjugador del Real Zaragoza Ayala pide perdón a Dani Olmo tras lo sucedido en la final del Mundial: "Estoy arrepentido"

Dani García, chef: “Para unos tomates aliñados más sabrosos, déjalos reposar 10 minutos para que absorban el sabor y suelten su jugo”

Dani García, chef: “Para unos tomates aliñados más sabrosos, déjalos reposar 10 minutos para que absorban el sabor y suelten su jugo”

Inverfest anuncia un repóker de conciertos de altura: "Cada vez que tocamos en Zaragoza pasa algo muy loco"

Inverfest anuncia un repóker de conciertos de altura: "Cada vez que tocamos en Zaragoza pasa algo muy loco"

El tiempo en Huesca: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en Huesca: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio
Tracking Pixel Contents