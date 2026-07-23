TIENEN UNA DURACIÓN DE 3 MESES
Obras para adecuar el paso superior de la N-240 en Velillas
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acomete desde inicios del mes de julio los trabajos de rehabilitación y mejora del paso superior ubicado en el kilómetro 190,9 de la N-240, en Velillas.
Estas obras cuentan con un presupuesto de 250.923 euros (IVA incluido), se estima que se prolonguen por espacio de tres meses y consisten en la retirada de una de las cuatro vigas de hormigón pretensado del tablero, que presenta daños derivados del impacto de un vehículo. Para ello, se retirará la viga dañada y se colocará una nueva, reconstruyendo la losa e instalando un pretil adaptado a la normativa vigente. Además, se protegerán y pintarán las vigas del borde del puente para señalizar el gálibo máximo permitido y evitar futuros impactos.
Las obras incluyen también un conjunto de actuaciones complementarias para mejorar la durabilidad de la estructura, como la impermeabilización, la renovación del sistema de drenaje, la instalación de juntas de dilatación, y la aplicación de pintura anticarbonatación sobre la superficie de hormigón.
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