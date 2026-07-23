EL DEPORTISTA JAVI GRACIA LANZARÁ EL CODETAZO
La Oficineta leerá el pregón de las Fiestas de Ayerbe
La Crónica de la Hoya de Huesca
La lectura del pregón de la fiestas de Ayerbe correrá a cargo de La Oficineta y el subcampeón de Europa de Nanbudo, (arte marcial japones) Javi Gracia, será el encargado de lanzar el Codetazo Oficial de las próximas fiestas de Santa Leticia 2026 (del 8 al 13 de septiembre).
La empresa de marqueting, comunicación e inmobiliaria La Oficineta que abrió sus puertas hace menos de 2 años, ha revolucionado el mercado inmobiliario de la zona, y se ha convertido en embajadora del Reino de los Mallos, a través de una intensa promoción en sus redes sociales, poniendo en valor el tejido empresarial, comercia, el patrimonio, la gastronomía, la cultura y revindicaciones como la reforma de la A-125.
El Pregón de Fiestas será leído durante la Presentación de las Reinas Infantiles y Presidentas, el sábado 5 (22.00 horas).
Por su parte, el joven ayerbense Javier Gracia, del Club de Nanbudo Dojo Sakura de Huesca, subcampeón de Europa en Kata y tercero en Combate / ju randori lanzará el Codetazo inicial el martes 8 (22.30 horas).
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