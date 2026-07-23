La Oficineta leerá el pregón de las Fiestas de Ayerbe

La lectura del pregón de la fiestas de Ayerbe correrá a cargo de La Oficineta y el subcampeón de Europa de Nanbudo, (arte marcial japones) Javi Gracia, será el encargado de lanzar el Codetazo Oficial de las próximas fiestas de Santa Leticia 2026 (del 8 al 13 de septiembre).

El deportista Javi Gracia.

La empresa de marqueting, comunicación e inmobiliaria La Oficineta que abrió sus puertas hace menos de 2 años, ha revolucionado el mercado inmobiliario de la zona, y se ha convertido en embajadora del Reino de los Mallos, a través de una intensa promoción en sus redes sociales, poniendo en valor el tejido empresarial, comercia, el patrimonio, la gastronomía, la cultura y revindicaciones como la reforma de la A-125.

El Pregón de Fiestas será leído durante la Presentación de las Reinas Infantiles y Presidentas, el sábado 5 (22.00 horas).

Noticias relacionadas

Por su parte, el joven ayerbense Javier Gracia, del Club de Nanbudo Dojo Sakura de Huesca, subcampeón de Europa en Kata y tercero en Combate / ju randori lanzará el Codetazo inicial el martes 8 (22.30 horas).