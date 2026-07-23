Piden evitar cortes totales en la A-132

El sector turístico y empresarial del Reino de los Mallos, junto a los ayuntamientos de Ayerbe, Las Peñas de Riglos, Murillo de Gállego, Bailo, Agüero, Biscarrués y Santa Eulalia de Gállego, reclama al Gobierno de Aragón información «clara y urgente» sobre la planificación de las obras que se están ejecutando en la carretera A-132 y garantías de que no se producirán cortes totales durante los meses de mayor actividad turística. Empresas turísticas, comercios, trabajadores y vecinos han adaptado su funcionamiento a los diferentes cortes y limitaciones de circulación, pero consideran que están faltando información y planificación.