MALLOS DE RIGLOS
Piden evitar cortes totales en la A-132
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La Crónica de la Hoya de Huesca
Ayerbe
El sector turístico y empresarial del Reino de los Mallos, junto a los ayuntamientos de Ayerbe, Las Peñas de Riglos, Murillo de Gállego, Bailo, Agüero, Biscarrués y Santa Eulalia de Gállego, reclama al Gobierno de Aragón información «clara y urgente» sobre la planificación de las obras que se están ejecutando en la carretera A-132 y garantías de que no se producirán cortes totales durante los meses de mayor actividad turística. Empresas turísticas, comercios, trabajadores y vecinos han adaptado su funcionamiento a los diferentes cortes y limitaciones de circulación, pero consideran que están faltando información y planificación.
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