La provincia de Huesca reúne su oferta de servicios en una sola web

La nueva plataforma tuprovinciahuescalamagiadelmicerural.com reúne en un único espacio la oferta de alojamientos, restauración, espacios para eventos, actividades y servicios complementarios para facilitar la organización de reuniones, incentivos, congresos y eventos profesionales en el territorio.

La DPH, a través de la marca turística Tu Provincia Huesca La Magia, ha puesto en marcha la nueva web de MICE Rural -Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions-y ha creado el Convention Bureau de la provincia de Huesca, un servicio destinado a atraer eventos profesionales al Alto Aragón y a facilitar a empresas, agencias y organizadores el diseño de propuestas en entornos rurales.

La nueva plataforma digital quiere ser práctica: reunir en un único lugar todos los recursos necesarios para organizar un evento MICE Rural. A través de la web, los organizadores pueden localizar alojamientos, restaurantes, empresas de catering, salones y espacios para eventos, actividades de team building, servicios de movilidad, decoración, sonido e iluminación, producción de eventos y otros proveedores especializados. Para facilitar esa búsqueda, la plataforma incorpora tres herramientas complementarias: un mapa dinámico e interactivo, un buscador avanzado con filtros por comarca, categoría o combinación de servicios, y una navegación inteligente que conecta empresas, categorías, comarcas y recursos cercanos. Así, cualquier organizador puede construir una propuesta sin necesidad de conocer previamente cada municipio o comarca.

La web permite diseñar eventos a medida. Los usuarios pueden añadir empresas y servicios a su propuesta, seleccionar fechas, organizar cada jornada, definir alojamientos, actividades, comidas y servicios complementarios, y compartir la planificación con su equipo, clientes o colaboradores.

Noticias relacionadas

Por su parte, el Convention Bureau ofrecerá asesoramiento personalizado, apoyo en candidaturas, organización de visitas técnicas, información logística, promoción del destino y materiales profesionales vinculados al MICE Rural.