NUEVO ESPACIO EN INTERNET DE MICE RURAL
La provincia de Huesca reúne su oferta de servicios en una sola web
La Crónica de la Hoya de Huesca
La nueva plataforma tuprovinciahuescalamagiadelmicerural.com reúne en un único espacio la oferta de alojamientos, restauración, espacios para eventos, actividades y servicios complementarios para facilitar la organización de reuniones, incentivos, congresos y eventos profesionales en el territorio.
La DPH, a través de la marca turística Tu Provincia Huesca La Magia, ha puesto en marcha la nueva web de MICE Rural -Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions-y ha creado el Convention Bureau de la provincia de Huesca, un servicio destinado a atraer eventos profesionales al Alto Aragón y a facilitar a empresas, agencias y organizadores el diseño de propuestas en entornos rurales.
La nueva plataforma digital quiere ser práctica: reunir en un único lugar todos los recursos necesarios para organizar un evento MICE Rural. A través de la web, los organizadores pueden localizar alojamientos, restaurantes, empresas de catering, salones y espacios para eventos, actividades de team building, servicios de movilidad, decoración, sonido e iluminación, producción de eventos y otros proveedores especializados. Para facilitar esa búsqueda, la plataforma incorpora tres herramientas complementarias: un mapa dinámico e interactivo, un buscador avanzado con filtros por comarca, categoría o combinación de servicios, y una navegación inteligente que conecta empresas, categorías, comarcas y recursos cercanos. Así, cualquier organizador puede construir una propuesta sin necesidad de conocer previamente cada municipio o comarca.
La web permite diseñar eventos a medida. Los usuarios pueden añadir empresas y servicios a su propuesta, seleccionar fechas, organizar cada jornada, definir alojamientos, actividades, comidas y servicios complementarios, y compartir la planificación con su equipo, clientes o colaboradores.
Por su parte, el Convention Bureau ofrecerá asesoramiento personalizado, apoyo en candidaturas, organización de visitas técnicas, información logística, promoción del destino y materiales profesionales vinculados al MICE Rural.
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