Rock, indie, mestizaje y electrónica en Lanuza

El festival Pirineos Sur vuelve a ser referente del panorama musical veraniego. El Panameño Rubén Blades recibió el Premio a la Diversidad Cultural 2026 en una noche de conciertos en la que también cantaron Monsieur Periné y Melanie Santiler. Judeline, Samuraï y la artista aragonesa Elem llevaron al festival sus muestras de nuevo pop femenino.

El cantate de Suede, Brett Anderson, demostró que su banda sigue en plena forma. / JAIME ORIZ

La Moda y Sanguijuelas del Guadiana lograron colgar el cartel de no hay billetes en el segundo fin de semana demostrando su tirón en el fervorín de seguidores.

Con Revolá, SanguiJuelas del Guadiana convirtieron el escenarioflotante de Lanuza en u na verbena con temas irresistibles como 100 amapolas, Septiembre, Jaribe. La Maravillosa Orquesta del Alcohol regresaron cuatro años después al Pirineos Sur para presentar su reciente San Felices, cuyos temas entremezclaron con clásicos ya más que asentados como Mil demonios, Una canción para no decir te quiero, 1932,Héroes del Sábado y Mañana voy a Burgos. Ambas bandas acabaron en el embalse.

Los Planetas y Cristina Rosenvinge

Los Planetas y Christina Rosenvinge, iconos del indie de los 90, reivindicaron su impronta en el rock actual, con dos conciertos memorables, en los que repason sus enormes legados.

Mientras los granadinos desataron unas de las tormentas sonoras a las que tienen acostumbrados a sus fans, la madrileña optó por su faceta más íntima y folk, no exenta de memorables momentos rockeros en la trepidante recta final.

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Cerraron el primer fin de semana la explosiva actuación de Bomba Estéreo con su mezcla de reggaeton, pop y electrónica mostrados en su último trabajo Astropical y el espectáculo envolvente y expansivo de Alex Serra & Totidub, perfecto conocedor de la música negra tamizada por la electrónica. Antes, Suede y Nacho Vegas y José González y Rufus Wain Wright.