HASTA EL 12 DE SEPTIEMBRE
El SoNna mezcla tradición y audacia con joyas del paisaje altoaragonés
La Crónica de la Hoya de Huesca
La séptima edición del Festival Sonidos en la Naturaleza SoNna ya ha comenzado a recorrer el Alto Aragón llevando sus propuestas musicales de raíz por rincones y paisajes que igualmente quedan todavía en los márgenes de los grandes circuitos turísticos en lo que habitualmente supone un doble descubrimiento para el público asistente.
En medio de la penumbra y el humo,Raül Refree y El Niño de Elche inauguraron la programación con el espectáculo Cru+es, una liturgia iniciática en el CDAN, mezcla de gregoriano y flamenco , en la que la voz rasgada de Francisco Contreras (El Niño de Elche) quedó suspendida en las atmósferas creadas por la guitarra, los teclados y sintetizadores de Raül Refree. Diego Guerrero y Muerdo, unieron flamenco, canción de autor y música popular iberoamericana en el Espacio Vicente Baldellou de Alquézar; Cantaderas llevó su repertorio secular Olvidadas al Paseo del Sifón de Albelda pocos días después del confinamiento de la localidad por el incendio de La Litera; la franco-colombiana Ëda Díaz inauguró el escenario de LosOlmos de Binéfar, mientras La Bulale &Lana Nova mostraron joyas del folclore manchego en Fonz e Isla Kume actuó en la Carasca de Larredán.
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