El Temple estrena su nuevo espacio intergeneracional

El Temple ya disfruta del nuevo espacio intergeneracional ubicado en el parque e impulsado por el tejido asociativo de la localidad en colaboración con el Ayuntamiento y Cruz Roja Hoya de Huesca.

El proyecto se enmarca dentro de la Estrategia de Cruz Roja frente al reto demográfico en la España despoblada, una iniciativa que busca reforzar la cohesión social, mejorar la calidad de vida en el medio rural y promover comunidades más inclusivas, sostenibles y participativas. Asociaciones locales, colectivos culturales, educativos y sociales han contribuido de forma directa en el diseño y puesta en marcha de este espacio, pensado para favorecer el encuentro entre generaciones y dinamizar la vida social del municipio.

El acto inaugural contó con la participación de representantes institucionales, entidades locales y ciudadanía y con un pequeño aperitivo y un espacio abierto de reflexión en torno al presente y futuro del parque como espacio comunitario.

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«Este espacio intergeneracional es mucho más que una intervención física; es una apuesta por generar vínculos e impulsar la participación activa en el entorno rural», señalan desde el Comité Comarcal de Cruz Roja.