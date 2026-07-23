Up Lifting invertirá más de 11 millones en Huesca

La empresa oscense Up Lifting invertirá 11,4 millones de euros en aumentar su planta en Huesca y aspira a triplicar la producción desde la industria instalada en la capital oscense. El Consejo de Gobierno ha declarado como Inversión de Interés Autonónomico el proyecto de «ampliación de actividad industrial de las Naves Up Lifting», promovido por Metálicas Gaypu y la propia Up Lifting Vertical.

La industria oscense, instalada en PLHUS, invertirá 11.374.633 euros para triplicar su producción de maquinaria pesada y de equipos de elevación. Crecerá desde los 8.000 hasta los 20.000 metros cuadrados y creará 32 empleos directos.