ASOCIACIÓN ALOUDA
Verano en paz para los niños saharahuis en el Alto Aragón
La Crónica de la Hoya de Huesca
Un total de 40 niños y niñas saharauis disfrutan de las vacaciones de verano en la provincia de Huesca dentro el programa Vacaciones en paz de la asociación Alouda, Amigos del Pueblo Saharaui del Alto Aragón.
Son 40 niños de entre 8 y 12 años, cuatro de ellos con discapacidad, que van a compartir el verano con familias altoaragonesas, en unos casos, y, en otros, asistidos en centros de entidades sociales, en colaboración con Cadis.
Procedentes de los campamentos de refugiados saharauis, fueron recibidos a su llegada en el IES Pirámide en un día «muy intenso, cargado de emoción», como reconoció la coordinadora del programa en Huesca, Gema Bergués.
Una jornada «con muchas emociones, con reencuentros, lloros, niños que llegan por primera vez y no saben dónde van, otros que están deseando llegar... un día muy intenso», resumió.
Los menores, diez de ellos visitan España por primera vez, disfrutan de unas vacaciones durante dos meses de verano y reciben asistencia médica y funcional.
La asociación Amigos del Pueblo Saharaui del Alto Aragón Alouda inició su andadura hace 20 años con el programa Vacaciones en Paz y gracias a él muchas familias altoaragonesas han acogido y acogen en sus casas los veranos a niños y niñas saharauis, que proceden de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Y establecen lazos con las familias biológicas de los niños.
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