La talla románica de la Virgen del Llano de Agüero volverá a la cripta de la iglesia parroquial de San Salvador tras culminar su restauración, impulsada y financiada por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón con una inversión superior a 6.300 euros.

Vista desde los pies. | MARTA PUYOL IBORT

La imagen, procedente de la ermita del Llano de Agüero, está datada en la segunda mitad del siglo XII y fue trasladada hace años a la iglesia parroquial por motivos de seguridad y conservación. Se trata de una Virgen en Majestad sedente, del tipo Sedes Sapientiae o Trono de Sabiduría, con el Niño Jesús sentado sobre su rodilla izquierda. Iconográficamente dicho trono corresponde a uina expresión latina recogida en las letanías laurentianas para hacer referencia a este tipo de Theotokos o Madre de Dios representada como trono de la divinidad, de su Hijo.

Naves central y norte desde los pies. | MARTA PUYOL IBORT

En este caso, el niño Jesús aparece sentado sobre la rodilla izquierda de la Virgen, rompiendo ligeramente la simetría habitual en las primeras representaciones románicas de esta difundida iconografía mariana.

Puerta de la sacristía. | MARTA PUYOL IBORT

Ambas figuras se representan coronadas, frontales, hiératicas, sin apenas expresión en sus rostros ni comunicación entre ellas. El Niño sostiene el libro de las Sagradas Escrituras con su mano izquierda, mientras con la mano derecha, hoy desaparecida, debía bendecir.

La Virgen del Llano de Agüero vuelve restaurada al Salvador | MARTA PUYOL IBORT

Por su parte, la Virgen sostiene una esfera o globus mundi con su mano derecha, mientras con la izquierda sujeta a su Hijo, transmitiéndole protección.

La Virgen del Llano de Agüero vuelve restaurada al Salvador

En el momento de la intervención el conjunto escultórico presentaba una repolicromía generalizada en las dos figuras, tanto en las carnaciones como en las vestimentas. La Virgen viste una túnica roja, un manto azulado ribeteado en dorado y un velo ajustado a su cabeza, que ciñe una sencilla corona.

Por su parte, el Niño viste una túnica verde y un manto rojo como la túnica de su Madre. Todos los colores son simbólicos y muy vivos, pero totalmente planos, sin variaciones de tonalidad para conformar los pliegues de los ropajes.

Por último, el trono que acoge las figuras está totalmente repolicromado y presenta dos adiciones de madera, una para ajustarlo a las andas o la peana sobre la que se sacaba la talla en procesión durante la romería del 8 de septiembre, festividad de la Natividad de la Virgen. Y otra, aparentemente, para tapar la pérdida de material tras un ataque de insectos xilófagos, ahora inactivo.

Talla de 76 centímetros y realizada en madera

La talla, de 76,50 centímetros de altura, está realizada en madera tallada en un solo bloque y su estado de conservación de partida era claramente deficiente. Se detectaba presencia de suciedad superficial (polvo y cera principalmente), así como pequeñas fisuras y grietas tanto en el soporte lígneo (que además presentaba la huella de un ataque puntual de xilófagos en la parte trasera) como en la policromía y su capa de preparación, con levantamientos y pérdidas en toda su superficie, especialmente en la zona del pecho de la Virgen.

Además, el Niño había perdido totalmente su mano derecha y se observaban tanto trozos de tela como clavos oxidados en diversas partes de la talla, que en su día cumplieron la función de unir determinadas partes de la figura.

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La talla de la Virgen del Llano de Agüero presenta dos inscripciones hechas a punzón directamente sobre la madera en su parte trasera de gran interés histórico y documental. Su transcripción, según la memoria final de la intervención, podría ser: «Renovose esta Santa Imagen. Año 1647» y «Este retablo de Nuestra Señora renovó el rector Juan Aranda. Año 1657». Ambas han sido limpiadas y conservadas porque aportan datos fundamentales.