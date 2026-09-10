PLAN EXTRAORDINARIO DE IMPULSO PROVINCIAL
La accesibilidad universal será una de las prioridades de la inversión
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Plan Extraordinario de Impulso Provincial 2026 de la DPH moviliza más de 20 millones de euros y establece por primera vez una reserva obligatoria de casi 1,6 millones euros para actuaciiones de accesibilidad universal, de modo que cada ayuntamiento deberá destinar a esta finalidad el 10 % de la cantidad asignada dentro de la Línea 1.
La convocatoria permite financiar actuaciones como la eliminación de barreras arquitectónicas, la creación de itinerarios accesibles, el rebaje y ensanchamiento de aceras, la construcción de rampas y vados, la instalación de barandillas o la adaptación del mobiliario y la señalización urbana. De ello fueron informados alcaldes, concejales y técnicos municiales durante una jornada organizada por la DPH junto a Cadis Huesca.
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