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PLAN EXTRAORDINARIO DE IMPULSO PROVINCIAL

La accesibilidad universal será una de las prioridades de la inversión

Celorrio, Comenge, Claver, Ibort, Peña y Gastón en la jornada organizada en la DPH.

Celorrio, Comenge, Claver, Ibort, Peña y Gastón en la jornada organizada en la DPH. / DPH

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La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

El Plan Extraordinario de Impulso Provincial 2026 de la DPH moviliza más de 20 millones de euros y establece por primera vez una reserva obligatoria de casi 1,6 millones euros para actuaciiones de accesibilidad universal, de modo que cada ayuntamiento deberá destinar a esta finalidad el 10 % de la cantidad asignada dentro de la Línea 1.

La convocatoria permite financiar actuaciones como la eliminación de barreras arquitectónicas, la creación de itinerarios accesibles, el rebaje y ensanchamiento de aceras, la construcción de rampas y vados, la instalación de barandillas o la adaptación del mobiliario y la señalización urbana. De ello fueron informados alcaldes, concejales y técnicos municiales durante una jornada organizada por la DPH junto a Cadis Huesca.

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