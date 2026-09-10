La accesibilidad universal será una de las prioridades de la inversión

El Plan Extraordinario de Impulso Provincial 2026 de la DPH moviliza más de 20 millones de euros y establece por primera vez una reserva obligatoria de casi 1,6 millones euros para actuaciiones de accesibilidad universal, de modo que cada ayuntamiento deberá destinar a esta finalidad el 10 % de la cantidad asignada dentro de la Línea 1.

La convocatoria permite financiar actuaciones como la eliminación de barreras arquitectónicas, la creación de itinerarios accesibles, el rebaje y ensanchamiento de aceras, la construcción de rampas y vados, la instalación de barandillas o la adaptación del mobiliario y la señalización urbana. De ello fueron informados alcaldes, concejales y técnicos municiales durante una jornada organizada por la DPH junto a Cadis Huesca.