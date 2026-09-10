MÁS DE UN MILLAR DE PACIENTES
El acelerador de Huesca suma su segundo año
La Crónica de la Hoya de Huesca
La puesta en marcha de la Unidad Satélite de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario San Jorge de Huesca ha marcado un punto de inflexión en la atención oncológica del Alto Aragón. Desde su inicio asistencial, en febrero de 2024, los pacientes de la provincia dejaron de depender exclusivamente de los desplazamientos diarios a Zaragoza para recibir tratamientos de radioterapia, una prestación altamente especializada que en muchos pacientes requiere acudir al hospital durante varios días o semanas consecutivas. Hasta el pasado lunes 20 de julio, se han atendido 1.022 pacientes.
El proyecto nació para mejorar la accesibilidad de los pacientes y garantizar que la proximidad no supusiera una pérdida de calidad. Para ello, Huesca se dotó de un acelerador lineal Elekta Versa HD, un TAC de planificación y una estructura asistencial específica integrada en el Hospital San Jorge mediante una inversión de más de cinco millones de euros.
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