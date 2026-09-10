LAS NUEVAS ACTUACIONES SE CONSENSUARÁN ANTES DEL 1 DE MARZO
El alcalde de Las Peñas de Riglos ve el primer corte «un mal menor»
La Crónica de la Hoya de Huesca
Los ayuntamientos del Reino de los Mallos y la Comarca de la Hoya de Huesca ven positiva la reunión con el Gobierno de Aragón sobre las obras de la A-132, aunque advierten de que mantendrán una «vigilancia total» sobre el cumplimiento de los compromisos alcanzados. En una declaración institucional, los consistorios de Agüero, Santa Eulalia, Bailo, Murillo de Gállego, Ayerbe y Las Peñas de Riglos consideran que el encuentro con la Consejería de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística permite abrir «por primera vez» una interlocución «real y estructurada».
El alcalde de Las Peñas de Riglos, Francisco Torralba, considera que hacer el corte en la segunda quincena de septiembre es el «mal menor», ya que ahora en los pueblos ya no hay tanta gente, por lo que la afección es menor. El acuerdo establece además que los siguientes cortes totales se consensuarán y planificarán antes del 1 de marzo, con el objetivo de evitar que coincidan con el inicio de la temporada alta turística.
- La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza abre sus puertas con un 85% de ocupación: 'Hemos conseguido llegar a tiempo
- El refugio de David Broncano en Aragón: un encantador pueblo del Pirineo donde se celebra un festival internacional cada verano
- El Ayuntamiento de Zaragoza asegura que sigue buscando un nuevo tren para el Galacho de Juslibol después de que se incendiara
- La voluntad de dar la cara de A.GAIN y el próximo presidente del Real Zaragoza
- El Gobierno de Aragón premiará en el reparto de ayudas a las entidades que discriminen entre sus usuarios y apliquen la prioridad nacional
- El Real Zaragoza blinda a Manolache, el portero del futuro, hasta 2031
- César Arzo, entrenador del Juventud Torremolinos y exjugador del Real Zaragoza: '¿A quién ficharía? Igual a Ander le apetece playita...
- Kristine Vitola, presentada con el Casademont Zaragoza: 'Enero está muy lejos, mi trabajo es venir, entrenar duro y rendir