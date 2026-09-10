El alcalde de Las Peñas de Riglos ve el primer corte «un mal menor»

Los ayuntamientos del Reino de los Mallos y la Comarca de la Hoya de Huesca ven positiva la reunión con el Gobierno de Aragón sobre las obras de la A-132, aunque advierten de que mantendrán una «vigilancia total» sobre el cumplimiento de los compromisos alcanzados. En una declaración institucional, los consistorios de Agüero, Santa Eulalia, Bailo, Murillo de Gállego, Ayerbe y Las Peñas de Riglos consideran que el encuentro con la Consejería de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística permite abrir «por primera vez» una interlocución «real y estructurada».

El alcalde de Las Peñas de Riglos, Francisco Torralba, considera que hacer el corte en la segunda quincena de septiembre es el «mal menor», ya que ahora en los pueblos ya no hay tanta gente, por lo que la afección es menor. El acuerdo establece además que los siguientes cortes totales se consensuarán y planificarán antes del 1 de marzo, con el objetivo de evitar que coincidan con el inicio de la temporada alta turística.