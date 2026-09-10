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BIBLIOTECAS MUNICIPALES

Amplia oferta para animar a la lectura en Huesca

Las bibliotecas ofrecen 23 actividades permanentes.

Las bibliotecas ofrecen 23 actividades permanentes. / AYUNTAMIENTO DE HUESCA

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La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

Las bibliotecas municipales de Huesca han presentado una nueva edición del programa ¡Apasiónate por la cultura!, que durante el curso 2026/2027 ofrecerá 23 actividades permanentes dirigidas a público infantil, juvenil y adulto. La programación se desarrollará entre los meses de octubre y mayo y busca fomentar la lectura, facilitar el acceso a la cultura y generar espacios de encuentro y participación ciudadana. El público infantil dispondrá de los clubes Sueñalibros (de 9 a 11 años); Comelibros, para segundo y tercero de Primaria; y Planeta Lector, para escolares de cuarto, quinto y sexto de Primaria. A ellos se sumará Palabreando, de 6 a 8 años.

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