BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Amplia oferta para animar a la lectura en Huesca
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
Las bibliotecas municipales de Huesca han presentado una nueva edición del programa ¡Apasiónate por la cultura!, que durante el curso 2026/2027 ofrecerá 23 actividades permanentes dirigidas a público infantil, juvenil y adulto. La programación se desarrollará entre los meses de octubre y mayo y busca fomentar la lectura, facilitar el acceso a la cultura y generar espacios de encuentro y participación ciudadana. El público infantil dispondrá de los clubes Sueñalibros (de 9 a 11 años); Comelibros, para segundo y tercero de Primaria; y Planeta Lector, para escolares de cuarto, quinto y sexto de Primaria. A ellos se sumará Palabreando, de 6 a 8 años.
- La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza abre sus puertas con un 85% de ocupación: 'Hemos conseguido llegar a tiempo
- El refugio de David Broncano en Aragón: un encantador pueblo del Pirineo donde se celebra un festival internacional cada verano
- El Ayuntamiento de Zaragoza asegura que sigue buscando un nuevo tren para el Galacho de Juslibol después de que se incendiara
- La voluntad de dar la cara de A.GAIN y el próximo presidente del Real Zaragoza
- El Gobierno de Aragón premiará en el reparto de ayudas a las entidades que discriminen entre sus usuarios y apliquen la prioridad nacional
- El Real Zaragoza blinda a Manolache, el portero del futuro, hasta 2031
- César Arzo, entrenador del Juventud Torremolinos y exjugador del Real Zaragoza: '¿A quién ficharía? Igual a Ander le apetece playita...
- Kristine Vitola, presentada con el Casademont Zaragoza: 'Enero está muy lejos, mi trabajo es venir, entrenar duro y rendir