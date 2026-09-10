Anillos perimetrales para proteger los núcleos urbanos

Los núcleos urbanos y rurales de la provincia de Huesca situados en las zonas de mayor riesgo de incendio contarán con anillos perimetrales de protección para reforzar su seguridad frente al avance de las llamas. Así lo contempla el convenio suscrito entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca (DPH), que prevé una inversión de 1,8 millones de euros financiada íntegramente por el Ejecutivo autonómico.

El proyecto contempla la creación de estos anillos defensivos a modo de barreras alrededor de diferentes poblaciones del Alto Aragón. Su objetivo es dificultar el avance del fuego y reforzar la protección de las personas, las viviendas y las infraestructuras públicas ante posibles incendios forestales.

El convenio vincula la creación de estas zonas de protección con una gestión activa del territorio, de manera que las actuaciones no se limitarán a establecer barreras físicas frente al fuego, sino que también contribuirán a reducir la carga vegetal y favorecer el aprovechamiento de los recursos agrícolas, ganaderos y forestales.

Entre las intervenciones previstas se encuentran la eliminación de matorrales, el desbroce y corte de arbustos y la quema controlada de restos vegetales. Estas actuaciones estarán orientadas a reducir la cantidad de vegetación disponible para el avance de las llamas en las inmediaciones de los núcleos de población.

El proyecto incluirá además acciones de formación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía, centradas en la prevención y la autoprotección frente a los incendios forestales. La inversión, cercana a los dos millones de euros, comenzará a ejecutarse este año y se prolongará durante 2027.

El presidente de la DPH ha incidido en que el propósito es actuar en la fase previa a la declaración de un incendio, reforzando la prevención y la protección para anticiparse a posibles situaciones de emergencia.

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Por el momento, no se han concretado las poblaciones que serán consideradas prioritarias para la ejecución de los anillos perimetrales. Será una Comisión Mixta de Seguimiento la encargada de establecer las prioridades y determinar los núcleos en los que se llevarán a cabo las actuaciones.