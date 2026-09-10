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MOCIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LOS MUNICIPIOS AFECTADOS

Ayudas de la DPH frente a los daños de los incendios

Claver, presidente de la DPH, en el Puesto de Mando Avanzado de Las Peñas de Riglos.

Claver, presidente de la DPH, en el Puesto de Mando Avanzado de Las Peñas de Riglos. / DPH

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La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

La Diputación Provincial de Huesca reforzará su apoyo a los municipios afectados por los incendios forestales de este verano con nuevas líneas de ayuda destinadas a contribuir a la recuperación de los daños ocasionados por el fuego.

A raíz de una iniciativa impulsada por el PSOE que recibió el apoyo del PP, la institución provincial recurrirá a los remanentes de tesorería disponibles para dotar estas ayudas, que podrán destinarse a la reparación de caminos, captaciones de agua, infraestructuras e instalaciones municipales, así como a otros gastos derivados directamente de los incendios que no hayan sido cubiertos por seguros o por otras administraciones.

Además del respaldo económico, la DPH ofrecerá asistencia técnica y administrativa a los ayuntamientos para facilitar la valoración de los daños y la preparación de memorias, proyectos, informes, certificaciones y demás documentación necesaria para solicitar ayudas o realizar gestiones ante otras instituciones y compañías aseguradoras. Este apoyo se dirigirá especialmente a los pequeños municipios con menos medios propios.

La DPH colaborará asimismo, dentro de sus competencias y de manera coordinada con el resto de administraciones públicas, en las medidas de apoyo que se impulsen para ayudar a los afectados y contribuir a paliar las consecuencias de los incendios. Se estudiará también la posibilidad de establecer mecanismos que permitan adelantar a los ayuntamientos las cantidades correspondientes a ayudas concedidas por otras administraciones, siempre con cobertura legal y financiera y se garanticen posteriormente esos ingresos.

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Además, se aprobó modificar la ordenanza del servicio del vivero provincial para liberar a los municipios afectados por evacuaciones o confinamientos con motivo de los incendios del pago del precio público para la compra de plantas, árboles y arbusto del vivero.

Reconocen la ayuda prestada

La resolución de la DPH reconoció a profesionales y voluntarios, instituciones y asociaciones que participaron en las labores de extinción, protección y asistencia. Y trasladó su pesar por la muerte del cabo de la UME Javier García Sancho.

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