MOCIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LOS MUNICIPIOS AFECTADOS
Ayudas de la DPH frente a los daños de los incendios
La Crónica de la Hoya de Huesca
La Diputación Provincial de Huesca reforzará su apoyo a los municipios afectados por los incendios forestales de este verano con nuevas líneas de ayuda destinadas a contribuir a la recuperación de los daños ocasionados por el fuego.
A raíz de una iniciativa impulsada por el PSOE que recibió el apoyo del PP, la institución provincial recurrirá a los remanentes de tesorería disponibles para dotar estas ayudas, que podrán destinarse a la reparación de caminos, captaciones de agua, infraestructuras e instalaciones municipales, así como a otros gastos derivados directamente de los incendios que no hayan sido cubiertos por seguros o por otras administraciones.
Además del respaldo económico, la DPH ofrecerá asistencia técnica y administrativa a los ayuntamientos para facilitar la valoración de los daños y la preparación de memorias, proyectos, informes, certificaciones y demás documentación necesaria para solicitar ayudas o realizar gestiones ante otras instituciones y compañías aseguradoras. Este apoyo se dirigirá especialmente a los pequeños municipios con menos medios propios.
La DPH colaborará asimismo, dentro de sus competencias y de manera coordinada con el resto de administraciones públicas, en las medidas de apoyo que se impulsen para ayudar a los afectados y contribuir a paliar las consecuencias de los incendios. Se estudiará también la posibilidad de establecer mecanismos que permitan adelantar a los ayuntamientos las cantidades correspondientes a ayudas concedidas por otras administraciones, siempre con cobertura legal y financiera y se garanticen posteriormente esos ingresos.
Además, se aprobó modificar la ordenanza del servicio del vivero provincial para liberar a los municipios afectados por evacuaciones o confinamientos con motivo de los incendios del pago del precio público para la compra de plantas, árboles y arbusto del vivero.
Reconocen la ayuda prestada
La resolución de la DPH reconoció a profesionales y voluntarios, instituciones y asociaciones que participaron en las labores de extinción, protección y asistencia. Y trasladó su pesar por la muerte del cabo de la UME Javier García Sancho.
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