XXXV EDICIÓN
Bolea y Huesca se suman al Camino
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Festival Internacional en el Camino de Santiago (FICS), que organiza la Diputación de Huesca (DPH) finalizó su trigésimo quinta edición con un total de 13.513 asistentes, entre los conciertos y las actividades paralelas de su programación., que recorrió buena parte de la provincia e hizo parada en la Hoya de Huesca con los recitales de Bolea y Huesca.
Capella de Ministrers, bajo la batuta y dirección de Carles Magraner, llevó a la Colegiata de Bolea Alegoría del amor, una inmersión profunda en la Valencia del siglo XVI, concretamente en el entorno de la corte del Duque de Calabria. Los músicos de Capella de Ministrers navegaron con maestría por las aguas de la melancolía y la alegría.
Por su parte, el salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca recibió la inmersión artística bautizada como Tactus, en la que Sara Águeda adentró al público en un viaje al corazón de la Stravaganza barroca, ese momento de efervescencia creativa entre finales del siglo XVI y principios del XVII donde la música napolitana desafiaba cualquier norma establecida. El arpa doppia a tre registri -el instrumento protagonista de la tarde- se convirtió en todo un icono físico de la propia música.
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