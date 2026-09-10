Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Informe PISAMariona Ortiz EspañaDefensa Titular Real ZaragozaBarrio Sin Oferta ViviendaConstrucción Viviendas LujoIncendio PTR
instagramlinkedin

XXXV EDICIÓN

Bolea y Huesca se suman al Camino

Capella de Ministrers en la Colegiata de Bolea.

Capella de Ministrers en la Colegiata de Bolea. / FICS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

El Festival Internacional en el Camino de Santiago (FICS), que organiza la Diputación de Huesca (DPH) finalizó su trigésimo quinta edición con un total de 13.513 asistentes, entre los conciertos y las actividades paralelas de su programación., que recorrió buena parte de la provincia e hizo parada en la Hoya de Huesca con los recitales de Bolea y Huesca.

‘Tactus’ en el salón de actos de la DPH. | FICS

‘Tactus’ en el salón de actos de la DPH. / FICS

Capella de Ministrers, bajo la batuta y dirección de Carles Magraner, llevó a la Colegiata de Bolea Alegoría del amor, una inmersión profunda en la Valencia del siglo XVI, concretamente en el entorno de la corte del Duque de Calabria. Los músicos de Capella de Ministrers navegaron con maestría por las aguas de la melancolía y la alegría.

Noticias relacionadas

Por su parte, el salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca recibió la inmersión artística bautizada como Tactus, en la que Sara Águeda adentró al público en un viaje al corazón de la Stravaganza barroca, ese momento de efervescencia creativa entre finales del siglo XVI y principios del XVII donde la música napolitana desafiaba cualquier norma establecida. El arpa doppia a tre registri -el instrumento protagonista de la tarde- se convirtió en todo un icono físico de la propia música.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza abre sus puertas con un 85% de ocupación: 'Hemos conseguido llegar a tiempo
  2. El refugio de David Broncano en Aragón: un encantador pueblo del Pirineo donde se celebra un festival internacional cada verano
  3. El Ayuntamiento de Zaragoza asegura que sigue buscando un nuevo tren para el Galacho de Juslibol después de que se incendiara
  4. La voluntad de dar la cara de A.GAIN y el próximo presidente del Real Zaragoza
  5. El Gobierno de Aragón premiará en el reparto de ayudas a las entidades que discriminen entre sus usuarios y apliquen la prioridad nacional
  6. El Real Zaragoza blinda a Manolache, el portero del futuro, hasta 2031
  7. César Arzo, entrenador del Juventud Torremolinos y exjugador del Real Zaragoza: '¿A quién ficharía? Igual a Ander le apetece playita...
  8. Kristine Vitola, presentada con el Casademont Zaragoza: 'Enero está muy lejos, mi trabajo es venir, entrenar duro y rendir

El Ayuntamiento de Teruel presenta alegaciones al Estudio Informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo

El Ayuntamiento de Teruel presenta alegaciones al Estudio Informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo

Las Cortes de Aragón guardan un minuto de silencio en memoria de Arturo Aliaga y los bomberos fallecidos este verano

Las Cortes de Aragón guardan un minuto de silencio en memoria de Arturo Aliaga y los bomberos fallecidos este verano

La "embajadora" israelí en España: "Me sorprende que el Gobierno hable de Israel en plena emergencia nacional en Ceuta"

La "embajadora" israelí en España: "Me sorprende que el Gobierno hable de Israel en plena emergencia nacional en Ceuta"

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión

Dos matemáticos españoles, claves para que la inteligencia artificial de OpenAI resuelva uno de los 'problemas del Milenio'

Dos matemáticos españoles, claves para que la inteligencia artificial de OpenAI resuelva uno de los 'problemas del Milenio'

La Ronda de Boltaña regresa a Zaragoza para un concierto especial: cómo conseguir las invitaciones gratis

La Ronda de Boltaña regresa a Zaragoza para un concierto especial: cómo conseguir las invitaciones gratis

Preacuerdo entre el Gobierno de Aragón y los bomberos forestales: estas son las principales condiciones

Preacuerdo entre el Gobierno de Aragón y los bomberos forestales: estas son las principales condiciones

Tartar de atún con aguacate y mango: el plato elegante y fácil que puedes preparar en pocos minutos

Tartar de atún con aguacate y mango: el plato elegante y fácil que puedes preparar en pocos minutos
Tracking Pixel Contents