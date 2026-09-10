II CERTAMEN NACIONAL
En busca de la mejor palmera de mantequilla en Huesca
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca celebrará el próximo 18 de octubre la segunda edición del Concurso de la Mejor Palmera de Mantequilla de España. El certamen, convocado por el ayuntamiento, contará con las categorías de Mejor Palmera de Mantequilla y Mejor Palmera de Mantequilla de Chocolate, cada una de ellas dotada con un premio de 1.500 euros.El concurso está abierto a establecimientos de pastelería, panadería y afines de toda España que cuenten con obrador para la producción y elaboración propia y con punto de venta o recogida en territorio nacional. En la categoría tradicional, la mantequilla deberá ser la única materia grasa utilizada y no podrán usarse margarinas, otras grasas, especias, toppings ni rellenos.
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