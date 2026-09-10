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VARIOS PUEBLOS PENDIENTES

Buscan un relevo en la panadería de La Peña

Captura del videoclip 'Amasa la masa', de Txisi Txamas.

Captura del videoclip 'Amasa la masa', de Txisi Txamas. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

La panadería de La Peña busca un relevo. Su propietaria, María José Arguis ha levantado la mano y, con el altavoz del Ayuntamiento de Biscarrués hizo un llamamiento para dar con alguien que esté dispuesto a mancharse las manos de masa y harina.

La situación inquieta a varios pueblos de la zona, que hasta ahora entraban en la ruta de reparto del negocio de la Peña y no quieren ver perder otro servicio más.

La situación, remarcan desde el consistorio de Biscarrués, adquiere todavía mayor importancia después de un verano especialmente complicado para muchos municipios de la zona, que han sufrido las consecuencias del incendio de las Peñas de Riglos, dejando una profunda huella en el territorio y en sus habitantes. Estos pueblos no merecen recibir ahora otro varapalo con la desaparición de un servicio tan necesario como el reparto de pan.

La panadería de La Peña dispone de unas instalaciones completamente equipadas, una larga trayectoria, clientela consolidada y una actividad que ha demostrado ser una oportunidad de negocio viable en el medio rural. Además, existe disposición para facilitar el relevo y mantener el servicio de reparto.

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Quienes estén interesados en asumir la gestión del negocio pueden ampliar información en el número de teléfono 630 96 65 32.

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