La capital, a la cabeza en zonas verdes por habitante

Huesca cuenta con 150 hectáreas de infraestructura verde urbana, una cifra que sitúa a la ciudad entre las que ofrecen mayor superficie de zonas verdes por habitante de toda España, muy por encima de las recomendaciones internacionales en la materia.

El Parque Universidad, otro año más premio ‘Green Flag’. / AYUNTAMIENTO DE HUESCA

Con una población de 56.303 habitantes según el último padrón municipal, la ciudad dispone de más de 26 metros cuadrados de zona verde por vecino, casi tres veces la recomendación mínima de 9 metros cuadrados por habitante que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en línea con las cifras de las ciudades que encabezan los estudios nacionales sobre infraestructura verde urbana.

Diversas fuentes sitúan a Vitoria como primera ciudad española en este capítulo, con 26,76 metros cuadrados por habitante. Hay que señalar que el concepto de infraestructura verde urbana va más allá de los parques tradicionales: engloba toda la naturaleza presente en la ciudad, incluyendo alcorques y su arbolado, huertos urbanos, zonas de ribera, rotondas, isletas, masas arboladas e incluso solares. Este enfoque integral sustenta el dato de las 150 hectáreas verdes de Huesca.

Noticias relacionadas

El inventario municipal de infraestructura verde recoge actualmente 18.793 posiciones arboladas en la ciudad. A esta cifra hay que sumar el arbolado del cerro, que no está contabilizado en el inventario, por lo que el dato manejado a día de hoy es de aproximadamente 19.000 árboles. Cada ejemplar cuenta con una ficha individual que recoge un número identificativo, datos como perímetro, altura, copa, además de la ubicación. Además, el Parque Universidad ha logrado por octavo año consecutivo el premio internacional ‘Green Flag’.