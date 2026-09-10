Chaves:vestigios de un tesoro arrasado
La Crónica de la Hoya de Huesca
Una gran cantidad de material por descubrir e investigar, sin olvidar todo lo que se perdió, y mucho tiempo de espera para poder comenzar los trabajos. Una mezcla de emoción y ansiedad es lo que puede habitar en el ánimo de investigadores y visitantes privilegiados que se hayan podido asomar a la Cueva de Chaves, considerada La catedral del Neolítico y destruida en 2007, cuando el empresario Victorino Alonso ordenó arrasar su interior para construir un abrevadero en su coto de caza, en Bastarás.
La Universidad de Zaragoza ha retomado este año las investigaciones. Casi dos décadas después y con autorización del juez, ya que el proceso judicial sigue abierto, se han podido realizar trabajos previos, como labores de topografía. La dirección del proyecto corre a cargo del arqueólogo y profesor del Área de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza Rafael Domingo. La actividad está promovida por la Universidad de Zaragoza con la colaboración de Apudepa, Ecologistas en Acción Huesca, Asociación Valle de la Gloria de Casbas y Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca.
Esos restos, explica Domingo, son lo poco que queda de la ocupación neolítica, están descontextualizados de su posición original y no aportan apenas información histórica, por lo que la tarea tiene un interés más patrimonial que científico. En todo caso, se considera necesaria para evitar que esos restos, ya muy deteriorados por el arrastre al que fueron sometidos por la maquinaria pesada que destruyó el yacimiento, sigan estropeándose con el pisoteo inconsciente de los visitantes.
Restos arqueológicos
Los voluntarios recogieron el pasado mes de agosto los materiales arqueológicos que, en las visitas públicas realizadas a lo largo del último año, han podido detectarse. Registraron su posición concreta en el suelo de la cavidad. «Se trata de identifcar en la superficie los pequeños restos arqueológicos que pudieron quedar no sólo tras la destrucción de la cueva, sino también del trabajo pericial que hicieron los técnicos de Patrimonio del Gobierno de Aargón», indica .
La idea es ir adecentando el yacimiento por cuanto, advierte, «en las visitas hemos visto que, aunque pocos, pero hay restos arqueológicos literalmente tirados por el suelo». Lo próximo serán estudios con georradar y sondeos arqueológicos.
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