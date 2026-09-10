PLAN PROVINCIAL DE CONCERTACIÓN ECONÓMICA
La DPH dedica 3 millones de euros a crear empleo en el medio rural
La Crónica de la Hoya de Huesca
El pleno de la DPH ha aprobado inicialmente el Plan Provincial de Concertación Económica Municipal para 2026 destinado al mantenimiento y reparación de instalaciones y servicios municipales. La institución provincial mantiene la dotación de tres millones de euros, así como los criterios de distribución establecidos el pasado ejercicio, con una atención especial a los municipios de menor población.
A través de este plan, la diputación facilita que los ayuntamientos puedan contratar personal temporal o recurrir a profesionales autónomos y empresas para atender trabajos necesarios en edificios, espacios, infraestructuras y servicios de titularidad municipal. La inversión provincial contribuye tanto al adecuado funcionamiento de los servicios públicos como a la generación de empleo y actividad económica en el medio rural.
El plan está dirigido a todos los ayuntamientos de la provincia con una población inferior a 5.000 habitantes y permite financiar el gasto corriente derivado de estas contrataciones. Quedan excluidos los suministros energéticos y el alumbrado público, que disponen de su propio Plan Provincial de Concertación Económica Municipal.
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