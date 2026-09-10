La DPH dedica 3 millones de euros a crear empleo en el medio rural

El pleno de la DPH ha aprobado inicialmente el Plan Provincial de Concertación Económica Municipal para 2026 destinado al mantenimiento y reparación de instalaciones y servicios municipales. La institución provincial mantiene la dotación de tres millones de euros, así como los criterios de distribución establecidos el pasado ejercicio, con una atención especial a los municipios de menor población.

A través de este plan, la diputación facilita que los ayuntamientos puedan contratar personal temporal o recurrir a profesionales autónomos y empresas para atender trabajos necesarios en edificios, espacios, infraestructuras y servicios de titularidad municipal. La inversión provincial contribuye tanto al adecuado funcionamiento de los servicios públicos como a la generación de empleo y actividad económica en el medio rural.

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El plan está dirigido a todos los ayuntamientos de la provincia con una población inferior a 5.000 habitantes y permite financiar el gasto corriente derivado de estas contrataciones. Quedan excluidos los suministros energéticos y el alumbrado público, que disponen de su propio Plan Provincial de Concertación Económica Municipal.