GURREA DE GÁLLEGO Y ALCALÁ DE GURREA
El eclipse total de sol deja fotografías para el recuerdo
LA CRÓNICA
Gurrea de Gállego ha incorporado a su colección una preciosa y valiosa imagen del eclipse total de sol del pasado 12 de agosto obra de Sergio Pérez Pérez. Fase completa, que es como se titula, le valió el primer premio del Concurso Fotográfico Eclipse Solar 2026, convocado por el Ayuntamiento de Cariñena en colaboración con la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza (RSFZ). La fotografía de Pérez logró 19 puntos, la mejor de las 67 imágenes presentadas a concurso. Posteriormente, Sergio Pérez tuvo el detalle de regalar su fotografía al Ayuntamiento de Gurrea de Gállego. El consistorio de Alcalá de Gurrea también recibió una preciosa fotografía que muestra la belleza del fenómeno.
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