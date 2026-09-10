La epopeya ‘Gilgamesh’ llena las noches de la Hoya de Huesca

Pueyo de Fañanás , Barluenga, La Paúl, Liesa, Sarsamarcuello, Santolarieta, Junzano y Santa María de la Peña han disfrutado este verano del ciclo de oralidad Cuentos de candil organizado por la Comarca Hoya de Huesca en el que se ha representado Gilgamesh. La historia más antigua del mundo, a cargo de Zazurca Artes Escéncias.

Este proyecto cultural, que se puso en marcha en 2023, aprovecha las noches de verano para disfrutar de un espectáculo basado en el arte de contar historias al estilo de los viejos comediantes de la legua. Con pocos requerimientos técnicos, el artista convoca a los vecinos en la plaza y, sin grandes artificios, otorga todo el protagonismo a la narración con la interpretación de Elena Gómez Zazurca.

Escrita en arcilla hace cuatro mil años, la epopeya de Gilgamesh resurge del barro que maneja una alfarera. Es la historia más antigua del mundo en la que un rey legendario abandona su trono de oro y emprende un viaje de aventuras con el objetivo de salvar a su amigo Enkidu. El germen de todas las historias tamiza su épica y humaniza su odisea con la voz femenina de una actriz acostumbrada a llenar de sensibilidad las obras que produce y sube al escenario.

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La propuesta despliega un universo visual y sonoro que buscaba introducir al espectador en una atmósfera única, mientras la actriz dialoga con el objeto, el títere o las sombras.