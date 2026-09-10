La Feria de Teatro y Danza de Huesca sale a la calle a sus 40 años

La Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca celebrará este año su 40 aniversario con una edición que llevará parte de su programación a las calles de la ciudad y en la que concederá el Premio Javier Brun a Cofae, la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas. La cita tendrá lugar del 27 de septiembre al 1 de octubre y reunirá 33 espectáculos de teatro, danza y circo.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, Sonia Latre, dio a conocer el reconocimiento a Cofae, que este año celebra además su 20 aniversario. La edil señaló que la entidad representa los valores de cooperación que defendía Javier Brun y destacó su capacidad para articular una gobernanza participativa que facilita la circulación de los proyectos de los creadores y amplía el acceso de la ciudadanía a las artes escénicas.

«Cofae cumple de manera ejemplar el propósito que Javier Brun asignaba a la cooperación», afirmó Latre, quien subrayó que este año supone una celebración conjunta de los 40 años de la Feria y los 20 de la coordinadora. La concejal ensalzó las cuatro décadas de trayectoria de la feria, que ha contribuido a situar a Huesca en el mapa de las artes escénicas. El aniversario llevará a la organización a apostar por el espacio público como uno de los escenarios principales de esta edición.

Noticias relacionadas

La feria mantendrá sus objetivos habituales de exhibición de espectáculos de gran calidad y de carácter contemporáneo, con dos secciones de programación. La general se desarrollará en Huesca de lunes a jueves, mientras que el domingo 27 se celebrará una programación especial dirigida al mundo rural en Siétamo. A esta programación se sumará la parte profesional de la feria, con talleres, presentaciones de espectáculos y encuentros dirigidos a los profesionales de las artes escénicas.