Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Informe PISAMariona Ortiz EspañaDefensa Titular Real ZaragozaBarrio Sin Oferta ViviendaConstrucción Viviendas LujoIncendio PTR
instagramlinkedin

EL PREMIO JAVIER BRUN SE ENTREGA A COFAE

La Feria de Teatro y Danza de Huesca sale a la calle a sus 40 años

Uno de los actos desarrollados en la pasada edición.

Uno de los actos desarrollados en la pasada edición. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

La Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca celebrará este año su 40 aniversario con una edición que llevará parte de su programación a las calles de la ciudad y en la que concederá el Premio Javier Brun a Cofae, la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas. La cita tendrá lugar del 27 de septiembre al 1 de octubre y reunirá 33 espectáculos de teatro, danza y circo.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, Sonia Latre, dio a conocer el reconocimiento a Cofae, que este año celebra además su 20 aniversario. La edil señaló que la entidad representa los valores de cooperación que defendía Javier Brun y destacó su capacidad para articular una gobernanza participativa que facilita la circulación de los proyectos de los creadores y amplía el acceso de la ciudadanía a las artes escénicas.

«Cofae cumple de manera ejemplar el propósito que Javier Brun asignaba a la cooperación», afirmó Latre, quien subrayó que este año supone una celebración conjunta de los 40 años de la Feria y los 20 de la coordinadora. La concejal ensalzó las cuatro décadas de trayectoria de la feria, que ha contribuido a situar a Huesca en el mapa de las artes escénicas. El aniversario llevará a la organización a apostar por el espacio público como uno de los escenarios principales de esta edición.

Noticias relacionadas

La feria mantendrá sus objetivos habituales de exhibición de espectáculos de gran calidad y de carácter contemporáneo, con dos secciones de programación. La general se desarrollará en Huesca de lunes a jueves, mientras que el domingo 27 se celebrará una programación especial dirigida al mundo rural en Siétamo. A esta programación se sumará la parte profesional de la feria, con talleres, presentaciones de espectáculos y encuentros dirigidos a los profesionales de las artes escénicas.

Añádenos en Google
  1. La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza abre sus puertas con un 85% de ocupación: 'Hemos conseguido llegar a tiempo
  2. El refugio de David Broncano en Aragón: un encantador pueblo del Pirineo donde se celebra un festival internacional cada verano
  3. El Ayuntamiento de Zaragoza asegura que sigue buscando un nuevo tren para el Galacho de Juslibol después de que se incendiara
  4. La voluntad de dar la cara de A.GAIN y el próximo presidente del Real Zaragoza
  5. El Gobierno de Aragón premiará en el reparto de ayudas a las entidades que discriminen entre sus usuarios y apliquen la prioridad nacional
  6. El Real Zaragoza blinda a Manolache, el portero del futuro, hasta 2031
  7. César Arzo, entrenador del Juventud Torremolinos y exjugador del Real Zaragoza: '¿A quién ficharía? Igual a Ander le apetece playita...
  8. Kristine Vitola, presentada con el Casademont Zaragoza: 'Enero está muy lejos, mi trabajo es venir, entrenar duro y rendir

Las Cortes de Aragón guardan un minuto de silencio en memoria de Arturo Aliaga y los bomberos fallecidos este verano

Las Cortes de Aragón guardan un minuto de silencio en memoria de Arturo Aliaga y los bomberos fallecidos este verano

La "embajadora" israelí en España: "Me sorprende que el Gobierno hable de Israel en plena emergencia nacional en Ceuta"

La "embajadora" israelí en España: "Me sorprende que el Gobierno hable de Israel en plena emergencia nacional en Ceuta"

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión

La accesibilidad universal será una de las prioridades de la inversión

La accesibilidad universal será una de las prioridades de la inversión

Huesca ganará población pero perderá mano de obra

Huesca ganará población pero perderá mano de obra

La DPH dedica 3 millones de euros a crear empleo en el medio rural

La DPH dedica 3 millones de euros a crear empleo en el medio rural

Dos matemáticos españoles, claves para que la inteligencia artificial de OpenAI resuelva uno de los 'problemas del Milenio'

Dos matemáticos españoles, claves para que la inteligencia artificial de OpenAI resuelva uno de los 'problemas del Milenio'

Huesca se suma a las alegaciones a la Teruel-Sagunto

Huesca se suma a las alegaciones a la Teruel-Sagunto
Tracking Pixel Contents