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OBLIGÓ A DESALOJAR MÁS DE UN MILLAS DE PERSONAS DE 19 NÚCLEOS TRAS QUEMAR 14.500 HECTÁREAS

El fuego deja su cicatriz en Riglos

Voluntarios limpiando una zona de vegetación.

Voluntarios limpiando una zona de vegetación. / VERÓNICA LACASA / EUROPA PRESS

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La Crónica de la Hoya de Huesca

Las Peñas de Riglos

El Prepirineo oscense no ha escapado a la ola devastadora del fuego que este verano ha asolado buena parte de Aragón y ha azotado con crudeza las comarcas de la Hoya de Huesca y la Jacetania, donde el incendio forestal iniciado el pasado 10 de agosto en Las Peñas de Riglos alcanzó un perímetro de más de 18.000 hectáreas afectadas, unas 14.500 calcinadas, antes de que el 21 de agosto se diese por controlado.

Personal de Infoar en el Puesto de Mando Avanzado. | INFOAR

Personal de Infoar en el Puesto de Mando Avanzado. / INFOAR

La maginitud del desastre se explica también por los más de mil vecinos de 19 núcleos de población, dos campings y un campamento de verano que tuvieron que ser evacuados, así como por el gran contingente de medios, tanto técnicos como humanos, desplegados por las diferentes administraciones: Gobierno de Aragón, con el Dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infoar), a la cabeza, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco); el Ministerio de Defensa, con cuatro secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y vehículos del Ejército de Tierra, recursos de la DPH y de los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza, así como medios de Cataluña, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Asturias. También de Francia, a través delMecanismo Europeo de Protección Civil.

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Medios de la UME desplegados en el incendio de Las Peñas de Riglos. | VERÓNICA LACASA / EUROPA PRESS

Medios de la UME desplegados en el incendio de Las Peñas de Riglos. / VERÓNICA LACASA / EUROPA PRESS

Voluntarios, red de apoyo esencial

A la labor de la Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja se sumaron voluntarios de muchas localidades de la zona para abrir cortafuegos, apoyar con maquinaria y medios agrícolas y colaborar en las labores logísticas de suministro de víveres y puesta a disposición de plazas de acogida.

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