El Gobierno de Aragón refrenda la relevancia de la Invernal de Arguis

El Gobierno de Aragón ha declarado la Reunión Invernal de Arguis como actividad de interés turístico regional y constata su trayectoria ininterrumpida desde 1974 de la concentración motorista más antigua de España.

Precursores en blanco y negro. / REUNIÓN INVERNAL DE ARGUIS

El distintivo también destaca a Arguis como Capital del Mototurismo Español y lo confirma como «lugar de peregrinación», un título ahora oficializado que la prensa especializada lleva décadas utilizando, junto a otros calificativos singulares como el «Camino de Santiago de los motoviajeros».

Y es que Arguis es un verdadero icono internacional que recibe visitantes a lo largo de todo el año atraídos por la mística del evento y el mítico trazado antiguo de Monrepós. El evento, que carece de animaciones, espectáculos o ruido visual, reúne anualmente a centenares de motoristas de alto nivel cultural y perfil estrictamente viajero y aventurero llegados desde todos los puntos de Europa, muchos de los cuales asisten en sidecares así como motocicletas históricas y de baja cilindrada, además de motocicletas de aventura.

«Este reconocimiento es un homenaje a decenas de miles de personas. Queremos agradecer al Gobierno de Aragón este sello de distinción. Nos impulsa a seguir protegiendo la esencia de una reunión que nació libre, pura, integrada en la naturaleza, apegada a nuestro patrimonio y como altavoz de nuestra cultura y tradiciones y que hoy es un referente absoluto en toda Europa», expresa el presidente del Moto Club Monrepós, Javier Berna.

«El Gobierno de Aragón demuestra una sensibilidad excepcional hacia el mototurismo auténtico: aquel que ama, comprende, respeta y defiende el entorno que recorre, apostando por la preservación», reflexiona.

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Desde la Federación Internacional de Motociclismo, también se ha celebrado la disposición de la Reunión Invernal de Arguis como actividad de interés turístico en Aragón.