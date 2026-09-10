PROGRAMA ‘VISITAS GUIADAS Y ECOTURISMO, EDICIÓN OTOÑO’
La Hoya organiza 15 salidas a zonas de interés geológico
La Crónica de la Hoya de Huesca
La Comarca de la Hoya de Huesca ofrece 15 salidas durante los fines de semana de septiembre, octubre y el 1 de noviembre para descubrir el potencial patrimonial, natural y cultural de este territorio, que cuenta con varios lugares de interés geológico.
Mostrar estos lugares es uno de los objetivos del programa de Visitas Guiadas y Ecoturismo, edición Otoño, que se desarrolla del 5 de septiembre al 1 de noviembre
Las quince salidas se dividen entre cuatro programas naturales y culturales, que son Puntos de Encuentro naturales, Puntos de Encuentro Patrim 4.0, El Tren Geológico y Pueblos Contados.
La presidenta de la Comarca de la Hoya de Huesca, Mónica Soler, considera que esta iniciativa «tiene un formato de visitas guiadas pequeño en el que se intenta concienciar sobre la importancia patrimonial y medioambiental de los recursos que tenemos en nuestra comarca, donde es un lujo descubrir curiosidades de la Hoya». Entre las propuestas, Foz de Salinas, las Gorgas de San Julián, Estepas de Piracés, Vadiello, Alcanadre, los Mallos Menores y el Reino de Marceullo, los Colosos Guardianes del Pirineo, la Cueva de Chaves o Arguis.
Hasta el 1 noviembre
Las próximas salidas son el 12 de septiembre a la Cueva de Chaves, el 13 a Foz de Salinas, el día 20 al Balcón de la Sierra Caballera, el 27 a los Mallos menores y el Reino de Marcuelloy el 3 de octubre a Novales.
- La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza abre sus puertas con un 85% de ocupación: 'Hemos conseguido llegar a tiempo
- El refugio de David Broncano en Aragón: un encantador pueblo del Pirineo donde se celebra un festival internacional cada verano
- El Ayuntamiento de Zaragoza asegura que sigue buscando un nuevo tren para el Galacho de Juslibol después de que se incendiara
- La voluntad de dar la cara de A.GAIN y el próximo presidente del Real Zaragoza
- El Gobierno de Aragón premiará en el reparto de ayudas a las entidades que discriminen entre sus usuarios y apliquen la prioridad nacional
- El Real Zaragoza blinda a Manolache, el portero del futuro, hasta 2031
- César Arzo, entrenador del Juventud Torremolinos y exjugador del Real Zaragoza: '¿A quién ficharía? Igual a Ander le apetece playita...
- Kristine Vitola, presentada con el Casademont Zaragoza: 'Enero está muy lejos, mi trabajo es venir, entrenar duro y rendir