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PROGRAMA ‘VISITAS GUIADAS Y ECOTURISMO, EDICIÓN OTOÑO’

La Hoya organiza 15 salidas a zonas de interés geológico

Peña Mediodía en Piracés.

Peña Mediodía en Piracés. / COMARCA HOYA DE HUESCA

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La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

La Comarca de la Hoya de Huesca ofrece 15 salidas durante los fines de semana de septiembre, octubre y el 1 de noviembre para descubrir el potencial patrimonial, natural y cultural de este territorio, que cuenta con varios lugares de interés geológico.

Zona del Hayedo del Peiró, al oeste de Arguis. | COMARCA HOYA DE HUESCA

Zona del Hayedo del Peiró, al oeste de Arguis. / COMARCA HOYA DE HUESCA

Mostrar estos lugares es uno de los objetivos del programa de Visitas Guiadas y Ecoturismo, edición Otoño, que se desarrolla del 5 de septiembre al 1 de noviembre

Las quince salidas se dividen entre cuatro programas naturales y culturales, que son Puntos de Encuentro naturales, Puntos de Encuentro Patrim 4.0, El Tren Geológico y Pueblos Contados.

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La presidenta de la Comarca de la Hoya de Huesca, Mónica Soler, considera que esta iniciativa «tiene un formato de visitas guiadas pequeño en el que se intenta concienciar sobre la importancia patrimonial y medioambiental de los recursos que tenemos en nuestra comarca, donde es un lujo descubrir curiosidades de la Hoya». Entre las propuestas, Foz de Salinas, las Gorgas de San Julián, Estepas de Piracés, Vadiello, Alcanadre, los Mallos Menores y el Reino de Marceullo, los Colosos Guardianes del Pirineo, la Cueva de Chaves o Arguis.

Hasta el 1 noviembre

Las próximas salidas son el 12 de septiembre a la Cueva de Chaves, el 13 a Foz de Salinas, el día 20 al Balcón de la Sierra Caballera, el 27 a los Mallos menores y el Reino de Marcuelloy el 3 de octubre a Novales.

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