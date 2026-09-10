La Hoya organiza 15 salidas a zonas de interés geológico

La Comarca de la Hoya de Huesca ofrece 15 salidas durante los fines de semana de septiembre, octubre y el 1 de noviembre para descubrir el potencial patrimonial, natural y cultural de este territorio, que cuenta con varios lugares de interés geológico.

Zona del Hayedo del Peiró, al oeste de Arguis. / COMARCA HOYA DE HUESCA

Mostrar estos lugares es uno de los objetivos del programa de Visitas Guiadas y Ecoturismo, edición Otoño, que se desarrolla del 5 de septiembre al 1 de noviembre

Las quince salidas se dividen entre cuatro programas naturales y culturales, que son Puntos de Encuentro naturales, Puntos de Encuentro Patrim 4.0, El Tren Geológico y Pueblos Contados.

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La presidenta de la Comarca de la Hoya de Huesca, Mónica Soler, considera que esta iniciativa «tiene un formato de visitas guiadas pequeño en el que se intenta concienciar sobre la importancia patrimonial y medioambiental de los recursos que tenemos en nuestra comarca, donde es un lujo descubrir curiosidades de la Hoya». Entre las propuestas, Foz de Salinas, las Gorgas de San Julián, Estepas de Piracés, Vadiello, Alcanadre, los Mallos Menores y el Reino de Marceullo, los Colosos Guardianes del Pirineo, la Cueva de Chaves o Arguis.