Huesca ganará población pero perderá mano de obra

La provincia de Huesca ganará población en los próximos años pero verá reducida la cifra de personas en edad de trabajar. Esta paradoja, de la que no escapan tampoco las provincias de Zaragoza y Teruel, es a la que apunta la proyección demográfica que va del año 2030 hasta 2040 realizada por Adecco Group en el trabajo Análisis Inclusión y Empleo ante el reto demográfico a partir de los datos del INE.

En el territorio altoaragonés, la población total pasaría de 239.479 habitantes en 2030 a 248.216 en 2040, con aproximadamente 8.736 personas más y un crecimiento del 3,6%, el mayor de las tres provincias en términos relativos. Pero, pese a ello, uno de los territorios que habitalmente presenta las cifras de desempleados más reducidas de todo el país vería reducida su base laboral en 1.910 personas (un balance negativo de -1,3%).

En paralelo, la población de 65 o más años crecería de 59.713 a 71.168 personas, un incremento de 11.455 y del 19,2%. En 2040, el colectivo sénior representaría el 28,7% de la población oscense.

Ello anticipa una menor disponibilidad de profesionales, más dificultades para cubrir vacantes y un mayor riesgo de pérdida de conocimiento y experiencia a medida que se jubilen las generaciones más numerosas.

La población entre 16 y 64 años en Aragón se situará en 897.938 personas en 2030 y alcanzará su máximo en 2035, con 902.187.

A partir de entonces disminuirá progresivamente hasta las 881.979 personas en 2040: 15.959 menos que en 2030 (un -1,8%). En paralelo, la población mayor de 64 años pasará de aproximadamente 341.260 personas en 2030 a 406.767 en 2040, un crecimiento cercano al 19% (unas 65.508 personas más).

La reducción del 1,8% de la población en edad laboral entre 2030 y 2040 estrechará la base demográfica sobre la que se sostienen el empleo, la actividad económica y el sistema de protección social. Incluso al margen de la prolongación de la vida laboral o de posibles cambios en la edad efectiva de jubilación, esta caída coincidirá con un fuerte aumento de la población mayor de 64 años.

Según las proyecciones del INE, Zaragoza perderá 10.309 personas de 16 a 64 años, cerca de dos tercios del descenso regional; y Teruel registrará la caída relativa más intensa, con 3.740 personas menos (-4,4%).

La población entre 16 y 64 años en Aragón se situará en 897.938 personas en 2030 y alcanzará su máximo en 2035, con 902.187. A partir de entonces disminuirá progresivamente hasta las 881.979 personas en 2040: 15.959 menos que en 2030 (un -1,8%).

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En paralelo, la población mayor de 64 años pasará de aproximadamente 341.260 personas en 2030 a 406.767 en 2040, un crecimiento cercano al 19% (unas 65.508 personas más).