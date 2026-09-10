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CORREDOR FERROVIARIO

Huesca se suma a las alegaciones a la Teruel-Sagunto

Orduna, junto a Chueca, Buj, Azcón y López.

Orduna, junto a Chueca, Buj, Azcón y López. / FABIÁN SIMÓN

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La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, junto a las regidoras municipales Zaragoza y Teruel, se sumó a la iniciativa del Gobierno de Aragón en la presentación de alegaciones conjuntas al Estudio Informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo en su tramo Sagunto-Teruel, actualmente en fase de información pública ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Las instituciones aragonesas reclaman la retirada del estudio actual y la elaboración de un nuevo documento que contemple una infraestructura de altas prestaciones, preparada para tráfico mixto de viajeros y mercancías, con doble vía electrificada y plenamente integrada en la planificación estratégica del corredor ferroviario que conecta el Mediterráneo con el valle del Ebro y la cornisa cantábrica.

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Orduna justifica la participación de Huesca por la incidencia de este corredor en sus conexiones ferroviarias y porque ello refuerza el mismo estándar que la capital del Alto Aragón reclama para la futura Travesía Central del Pirineo (TCP).

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