CORREDOR FERROVIARIO
Huesca se suma a las alegaciones a la Teruel-Sagunto
La Crónica de la Hoya de Huesca
La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, junto a las regidoras municipales Zaragoza y Teruel, se sumó a la iniciativa del Gobierno de Aragón en la presentación de alegaciones conjuntas al Estudio Informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo en su tramo Sagunto-Teruel, actualmente en fase de información pública ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Las instituciones aragonesas reclaman la retirada del estudio actual y la elaboración de un nuevo documento que contemple una infraestructura de altas prestaciones, preparada para tráfico mixto de viajeros y mercancías, con doble vía electrificada y plenamente integrada en la planificación estratégica del corredor ferroviario que conecta el Mediterráneo con el valle del Ebro y la cornisa cantábrica.
Orduna justifica la participación de Huesca por la incidencia de este corredor en sus conexiones ferroviarias y porque ello refuerza el mismo estándar que la capital del Alto Aragón reclama para la futura Travesía Central del Pirineo (TCP).
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