FIESTAS DE SAN LORENZO 2026
Huesca se supera con siete días de disfrute y emoción
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca honró un año más a su patrón San Lorenzo con siete días de fiesta multitudinaria, gran ambiente, una elevada participación en los numerosos actos programados y la ausencia en general de incidencias, al margen de una denuncia por agresión sexual («tocamientos de un hombre a una chica») en la primera jornada .
Oscenses y visitantes se echaron a la calle para exprimir toda tradición, evento y reunión social que se terciase. Desde los apretujones entre camisetas teñidas de morado para presenciar el acto inaugural del lanzamiento del cohete, privilegio que en esta ocasión correspondió a la la científica y divulgadora oscense, Valeria Corrales.
Triunfaron como acostumbran los almuerzos de las peñas y grupos de amigos, las barras en la vía pública, las charangas, las vaquillas y la feria taurina, los conciertos y la marcha nocturna, los actos religiosos y también las actividades de entretenimiento para los más pequeños. Y la albahaca.
Los Danzantes deHuesca encogieron los corazones de los oscenses, puro sentimiento y orgullo por una tradición que se mantiene muy viva. Como las de la Ofrenda de Flores y Frutos y la Fiesta del Comercio .
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