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CREÓ A FÉLIX EL GATO Y BETTY BOOP

Huescómic evocará a la productora Margaret J. Winkler

Huescómic recordará a la pionera de los dibujos animados.

Huescómic recordará a la pionera de los dibujos animados. / HUESCÓMIC

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La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

Huescómic, la jornada de cómic de Huesca, reunirá a autores como Marta Kayser, Teresa Ferreiro o David Ramírez, editoriales y fanzines, e inaugurará la exposición central de esta edición: la muestra colectiva Recuerdos: dibujar la memoria, un proyecto que ha unido a los dibujantes aragoneses con los usuarios del Hogar de Mayores de Huesca.

La obra de David Ramírez. | HUESCÓMIC

La obra de David Ramírez. / HUESCÓMIC

La animación pondrá la guinda al programa en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, con una sesión especial en recuerdo de Margaret J. Winkler (1895-1990), la productora que descubrió a Walt Disney. El dibujante y experto Angelito Perkele comentará una selección de dibujos animados de la década de 1920 producidos por Winkler, empresaria estadounidense de origen austrohúngaro que estuvo también detrás del éxito en la pantalla de personajes como Betty Boop o Félix el Gato.

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‘Súper patata’, de Laperla. | HUESCCÓMIC

‘Súper patata’, de Laperla. / HUESCCÓMIC

La proyección de cortos, de la mano de Angelito Perkele, permitirá conocer el trabajo de algunos de estos pioneros de los dibujos animados, que tuvieron el respaldo de Winkler, lo que la sitúa como una de lasfiguras clave en los años del cine mudo de animación.

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