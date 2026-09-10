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LÍNEA DEL CANFRANERO

Mejoras en los cruces de Ayerbe y La Sotonera

Uno de los cruces ferroviarios que será mejorado.

Uno de los cruces ferroviarios que será mejorado. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, instalará barreras y mejorará la protección en nueve pasos a nivel de la línea del Canfranero, que discurre por parajes como los Mallos de Riglos antes de adentrarse en el valle del Aragón hacia Canfranc, y atraviesa varios caminos rurales y carreteras secundarias que, en deteminados puntos kilómetros, suponen un riesgo para el tráfico de vehículos a motor.

En ocho de los nueve pasos a nivel en los que se va a intervenir no hay siquiera una barrera.

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Y cuatro de ellos no cuentan con señal alguna de aviso más allá de las señales fijas. Se corresponden a dos pasos ubicados en La Sotonera, uno en Ayerbe y otro en Caldearenas. Los otros cuatro cuentan con protección automática con aviso del lado del usuario, que se activa cuando el tren se aproxima; esto es, una señal luminosa y sonora cada vez que un ferrocarril llega al paso de nivel.

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